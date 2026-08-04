Analiză | Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși: puțini medici, secții cronice supraaglomerate, dar eficiență medicală peste media multor spitale județene

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși a încheiat anul 2025 cu o imagine interesantă: deși funcționează cu un deficit de medici și are secțiile de boli cronice supraaglomerate, unitatea reușește să trateze aproape 5.000 de pacienți anual, să mențină indicatori medicali buni și să înregistreze o creștere a complexității cazurilor tratate.

Datele arată un spital mic, cu doar 188 de paturi, dar care încearcă să maximizeze resursele disponibile.

Aproape 5.000 de pacienți tratați într-un an

În 2025 au fost decontate de Casa de Asigurări de Sănătate:

3.924 cazuri acute

976 cazuri cronice

în total 4.900 de pacienți.

Spitalul a raportat 5.153 de cazuri (acute și cronice), dintre care peste 99% au fost validate, ceea ce indică o documentație medicală corect întocmită și foarte puține respingeri administrative.

Acest lucru este important deoarece fiecare caz invalidat înseamnă bani pierduți pentru spital.

Cazurile devin tot mai complexe

Unul dintre cei mai importanți indicatori ai performanței unui spital este Indicele de Complexitate a Cazurilor (ICM).

La Buhuși acesta a crescut de la 1,42 în 2024 la 1,48 în 2025.

Creșterea arată că spitalul tratează pacienți cu patologii mai dificile, care necesită mai multe resurse și intervenții medicale.

În același timp, durata medie de spitalizare este de 5,4 zile, sub norma de 5,6 zile, ceea ce înseamnă că pacienții sunt externați fără a prelungi inutil internările.

Cronicii depășesc capacitatea spitalului

Cea mai mare problemă apare la secțiile de cronici.

Gradul de ocupare este 73% la secțiile de acuți și 114% la secțiile de cronici.

Practic, paturile destinate bolnavilor cronici sunt ocupate permanent, iar cererea depășește capacitatea existentă.

De altfel, deși structura aprobată prevede 44 de paturi pentru cronici, contractul cu Casa de Asigurări finanțează 48, semn că autoritățile au încercat să răspundă cererii foarte mari.

Lipsesc medicii

Spitalul funcționează cu aproximativ 95% din necesarul total de personal, însă deficitul este concentrat în rândul medicilor.

La sfârșitul anului existau:

74 posturi de medici în normativ

53 medici angajați

12 colaboratori.

Gradul de acoperire este de 88%, ceea ce înseamnă că unele specialități funcționează cu personal insuficient.

În schimb, situația este mult mai bună la asistenții medicali:

148 din 152 posturi ocupate, adică aproape 100%.

Există lipsuri și în cazul îngrijitorilor, muncitorilor și personalului TESA, însă acestea sunt mai puțin accentuate.

Un spital mic, dar foarte solicitat

Structura unității cuprinde:

117 paturi pentru acuți

44 pentru cronici

12 pentru îngrijiri paliative

15 paturi pentru spitalizare de zi.

În total sunt contractate cu Casa de Asigurări 181 de paturi, iar gradul general de ocupare ajunge la 86%, un nivel considerat ridicat.

Veniturile cresc, iar spitalul depășește contractul pe unele servicii

Veniturile totale au fost de 56 milioane lei, dintre care peste 53,5 milioane lei provin din Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS).

Spitalul a depășit valoarea contractată la două categorii importante:

DRG și cazuri NON-DRG – 103% din contract

cronici și îngrijiri paliative – 118% din contract.

Singurul capitol sub nivelul contractat este spitalizarea de zi, unde realizarea a fost de 92%.

Acest lucru sugerează că presiunea pacienților este orientată în special către internările clasice.

Personalul consumă trei sferturi din buget

Ca în aproape toate spitalele publice din România, cea mai mare cheltuială este reprezentată de salarii.

Din totalul veniturilor 76,7% merg către cheltuielile de personal.

În schimb:

medicamentele reprezintă doar 3,2% din venituri;

din venituri; reactivii de laborator 3,2% ;

; materialele sanitare 1,2% ;

; dezinfectanții doar 0,2%.

Structura bugetului arată că spațiul financiar pentru investiții și dezvoltare rămâne limitat.

Concluzie

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși demonstrează că poate funcționa eficient chiar și în condițiile unui deficit de personal medical. Indicatorii privind validarea cazurilor, complexitatea tratamentelor și durata medie de spitalizare sunt buni, iar unitatea reușește chiar să depășească valoarea contractată pentru unele servicii medicale.

În același timp, datele evidențiază două provocări majore: lipsa medicilor și presiunea foarte mare asupra secțiilor de boli cronice, unde gradul de ocupare depășește 100%. Dacă aceste tendințe vor continua, extinderea capacității pentru pacienții cronici și atragerea de noi specialiști vor deveni priorități esențiale pentru menținerea calității serviciilor medicale.