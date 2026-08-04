Doi tineri din Bacău, arestați preventiv după ce au jefuit o femeie într-o gară din Brașov

Doi tineri din județul Bacău, în vârstă de 20 și 21 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați de tâlhărie calificată, după ce ar fi smuls borseta unei femei în stația CFR Făgăraș.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, incidentul a fost sesizat în noaptea de 31 iulie, în jurul orei 01:00. O femeie în vârstă de 53 de ani a reclamat că, în timp ce se afla în stația feroviară din Făgăraș, două persoane necunoscute i-au smuls borseta în care se aflau bani, documentele de identitate și un telefon mobil.

În urma sesizării, polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Brașov, împreună cu cei ai Biroului de Investigații Criminale, au desfășurat activități operative care au dus, într-un timp scurt, la identificarea suspecților.

Cei doi tineri au fost depistați în stația CFR Perșani și conduși la sediul poliției pentru audieri. Pe baza probelor administrate, oamenii legii au dispus reținerea acestora pentru 24 de ore.

Ulterior, cei doi au fost prezentați instanței de judecată, care a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, sub coordonarea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal deschis pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. La finalizarea anchetei vor fi dispuse măsurile legale care se impun.