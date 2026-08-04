Aerostar – Viitorul Onești, în Cupa României

Cele două divizionare C băcăuane se vor afla față în față, miercuri, 5 august, de la ora 17.30, la Buhuși, în turul doi al competiției

Miercuri, 5 august se vor disputa meciurile din turul doi al Cupei României la fotbal. Această fază, programată în manșă unică, aduce față în față cele două divizionare C băcăuane, Aerostar și Viitorul Onești. Întâlnirea Aerostar- Viitorul Onești se va derula de la ora 17.30, pe terenul sintetic al bazei sportive Buhuși. În calitate de gazde, „aviatorii” au ales să joace la Buhuși, în condițiile în care arena proprie este supusă unui proces de modernizare (schimbarea suprafeței de joc cu una sintetică de ultimă generație, montarea unei instalații de nocturnă și a unui sistem de monitorizare video), ce va fi finalizat la mijlocul acestei luni.

În turul precedent, tot la Buhuși, Aerostar s-a impus cu 3-1, după prelungiri în fața unei alte echipe de Liga 3, CSM Vaslui, grație golurilor marcate de Pantelei, Prențu (din penalty) și David Victor. Interesant este că sâmbăta trecută, la doar trei zile după confruntarea din Cupă, cele două formații s-au întâlnit din nou, de data aceasta cu prilejul unui amical, câștigat de vasluieni pe teren propriu cu 3-2.

În partida-test de la Vaslui, „aviatorii” antrenați de Andrei Întuneric, Claudiu Fiplip și Cristi Roca au utilizat următorul „11” de start: Tancău- Olteanu, Prențu, Plămadă, Banu- Mazilu, Pruteanu- Hrusovschi, Oancea, Harjan- Pantelei, în partea secundă evoluând Filote, Mandel, Pruteanu, Bighescu, Oancea, Ciubotaru, Roman, David Victor, Bălan și Corban. Golurile băcăuanilor în amicalul de la Vaslui au fost realizate de Corban și Bălan.

De partea cealaltă, Viitorul Onești nu a evoluat în turul inaugural al Cupei, „alb-verzii” încălzindu-și motoarele cu prilejul unei partide de verificare în compania Agricolei Borcea încheiată la egalitate, 1-1. Învingătoarea de miercuri dintre Aerostar Bacău și Viitorul Onești se va califica în turul al treilea al Cupei României, programat la mijlocul săptămânii viitoare, pe data de 12 august.