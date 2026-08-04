Prefectura Bacău stinge lumina!

Instituția Prefectului – Județul Bacău a anunțat că iluminatul arhitectural al Palatului Administrativ va fi restrâns în perioada următoare, ca parte a măsurilor de eficientizare a consumului de energie și de utilizare responsabilă a resurselor publice.

Potrivit unui comunicat de presă, iluminatul arhitectural al clădirii în care își desfășoară activitatea Instituția Prefectului și Consiliul Județean Bacău va funcționa doar în zilele de weekend, atunci când Bulevardul Mărășești este închis circulației rutiere și transformat în zonă pietonală.

Reprezentanții Prefecturii precizează că măsura are ca obiectiv reducerea consumului de energie electrică, fără a afecta atmosfera creată în centrul municipiului în timpul activităților și evenimentelor organizate la sfârșit de săptămână.

„Măsura contribuie la reducerea consumului de energie, menținând totodată atmosfera specifică evenimentelor și activităților desfășurate în weekend în centrul municipiului”, se arată în comunicatul instituției.