Drumul Expres Bacău–Piatra Neamț rămâne blocat. Precon câștigă o nouă etapă în licitație

Procedura de atribuire a contractului pentru construirea Drumului Expres (DEx) Bacău – Piatra-Neamț rămâne blocată, după ce Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a admis, parțial, contestația formulată de Precon Transilvania și a obligat Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) să continue reevaluarea ofertei companiei.

Potrivit deciziei CNSC, autoritatea contractantă trebuie să anuleze o solicitare suplimentară de clarificări adresată Precon Transilvania și să finalizeze reevaluarea ofertei în termen de 10 zile.

Contractul pentru realizarea Drumului Expres Bacău – Piatra-Neamț, estimat la 5,17 miliarde de lei, a fost atribuit inițial asocierii conduse de Danlin XXL, în timp ce oferta Precon Transilvania, evaluată la aproximativ 4,6 miliarde de lei, a fost respinsă. Decizia a fost contestată, iar Curtea de Apel București a dispus anterior anularea rezultatului procedurii și reevaluarea ofertelor.

În timpul reevaluării, disputa s-a concentrat asupra modului în care Precon a inclus în oferta financiară costurile pentru mai multe grinzi prefabricate de 27 de metri, necesare construirii unui pasaj. CNIR a susținut că aceste costuri nu erau evidențiate clar, în timp ce compania a explicat că ele sunt cuprinse într-un articol de preț agregat, alături de alte elemente similare.

După ce Precon a transmis explicații și analize de preț, CNIR a solicitat informații suplimentare privind tehnologia de fabricație a grinzilor, echipamentele și materialele utilizate. CNSC a apreciat însă că această nouă solicitare depășește cadrul reevaluării financiare și introduce aspecte tehnice care nu mai pot fi cerute în această etapă.

În motivarea deciziei, Consiliul a calificat cererea CNIR drept „redundantă, excesivă și formală”, arătând că solicitarea identificării exacte a fiecărui cost în documentația financiară nu este justificată.

Decizia CNSC nu înseamnă însă că oferta Precon Transilvania este declarată automat admisibilă și nici că societatea va obține contractul. Comisia de evaluare din cadrul CNIR trebuie să analizeze documentele și justificările financiare deja depuse și să stabilească dacă oferta respectă cerințele procedurii.

Drumul Expres Bacău – Piatra-Neamț va avea o lungime de aproximativ 51 de kilometri și va asigura legătura municipiului Piatra-Neamț cu Autostrada Moldovei A7. Proiectul include construirea a 30 de poduri, pasaje și viaducte, precum și a cinci noduri rutiere. Durata prevăzută pentru implementarea investiției este de 12 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.