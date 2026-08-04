Wild Experience Fest revine la Corbu între 20 și 23 august. Patru zile de muzică, natură și experiențe pentru întreaga familie

Localitatea Corbu, din județul Harghita, va găzdui în perioada 20–23 august 2026 cea de-a treia ediție a Wild Experience Fest (prima platformă socială offline din România),eveniment care aduce împreună muzica live, activitățile în aer liber și comunitățile pasionate de aventură și natură.

Organizatorii anunță o ediție extinsă, cu două scene, artiști români și internaționali, zone de camping pentru corturi și autorulote, food court, spații de relaxare și un program variat de activități destinat atât adulților, cât și copiilor.

Pe scena principală vor urca, pe parcursul celor patru zile de festival, nume cunoscute ale muzicii rock românești, printre care Phoenix, Holograf, Cargo, Bosquito, Trooper, Bucovina, Om la Lună și Antract, alături de trupe din Ungaria și Italia.

Programul include și after party-uri în fiecare seară, susținute de Țapinarii, Magnetic Sax și Sound of My People, astfel încât atmosfera de festival să continue și după încheierea concertelor.

Motociclismul va ocupa un loc central în programul festivalului. Organizatorii pregătesc o amplă întâlnire a motocicliștilor din țară și din străinătate, parade moto, workshopuri de conducere defensivă și siguranță rutieră, sesiuni de prim ajutor și întâlniri cu unele dintre cele mai cunoscute nume din lumea moto.

Printre invitații confirmați se numără și Bertici Attila, una dintre figurile apreciate ale comunității moto din România, alături de alți rideri cunoscuți, organizatori de evenimente moto și promotori ai motociclismului, care vor participa la întâlniri cu publicul și la activitățile dedicate pasionaților de motociclete.

Wild Experience Fest își propune să fie mai mult decât un festival de muzică, oferind un spațiu în care oamenii să petreacă timp împreună, departe de agitația cotidiană, într-un cadru natural spectaculos din județul Harghita.

Evenimentul este deschis tuturor celor care iubesc muzica live, campingul, aventura și activitățile în aer liber.