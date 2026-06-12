Bacăul nu doarme: alergare în pijamale, la ora la care alții caută telecomanda

În timp ce majoritatea băcăuanilor se pregătesc să închidă televizorul, să stingă lumina sau să mai dea un ultim scroll pe telefon înainte de culcare, un grup de entuziaști ai mișcării a decis că vineri seară este momentul perfect pentru… o alergare în pijamale.

Evenimentul, organizat de comunitatea „Oleacă de Bicicliști”, va avea loc în această seară, de la ora 22:00, pe pista de la Athletic Park Bacău. Participanții sunt invitați să lase acasă echipamentul sportiv sofisticat și să vină îmbrăcați exact așa cum s-ar prezenta, în mod normal, la întâlnirea cu perna.

Organizatorii promit o oră de alergare fără cronometre, clasamente și recorduri personale. Cu alte cuvinte, singura competiție va fi între somn și dorința de a face mișcare.

Deși vremea din timpul zilei a fost capricioasă, prognoza pentru seară este favorabilă, iar pista modernă de la Athletic Park ar urma să ofere condiții bune pentru desfășurarea evenimentului. După alergare, participanții vor avea parte de tombolă, premii surpriză, fotografii și sesiuni de socializare.

Dacă în alte orașe oamenii aleargă maratoane, semimaratoane sau curse tematice, la Bacău se încearcă o formulă mai relaxată: alergarea direct în ținuta de dormit. Rămâne de văzut dacă aceasta este cea mai eficientă metodă de a combate sedentarismul sau doar o modalitate ingenioasă de a scurta drumul dintre pistă și pat.

Cert este că, pentru câteva zeci de persoane, seara de vineri nu se va încheia cu „Noapte bună!”, ci cu „Start!”.