Bacăul atacă Europenele de Seniori și Mondialele U20!

Sportivii Ramona Verman și Alexandru Nicolae Soare și antrenoarea Aura Balaban (toți trei de la CSM Bacău) fac parte din delegația României la Campionatele Europene pentru Seniori ce vor avea loc între 8 și 17 august, la Birmingham. Europenele din Marea Britanie sunt precedate de Campionatele Mondiale U20 care încep azi, în Statele Unite, la Oregon, și la care vor fi prezenți sub tricolor Daria Vrînceanu, Raul Filimon (ambii SCM Bacău) și Delia Aștefănoaie (CSM Bacău), ca sportivi și Cristi Nemțeanu (SCM Bacău), ca antrenor

Here We Go! Clasica formulă prin care jurnalistul Fabrizio Romano anunță un iminent transfer fotbalistic se potrivește de minune atletismului băcăuan în această lună de august. O lună în care sunt programate cele mai importante două competiții de profil ale anului la nivel internațional: Europenele de Seniori și Mondialele U20. Iar la ambele Bacăul este foarte bine reprezentat.

De sportivi de top și de antrenori de elită. La Europenele de seniori ce se vor derula în perioada 8-17 august, la Birmingham, în Marea Britanie, lotul României cuprinde un trio al CSM Bacău: atleții Ramona Verman și Alexandru Nicolae Soare și antrenoarea Aura Balaban. Campioană europeană U23 en-titre la săritura în lungime, Ramona, care este antrenată de Aura Balaban, va concura la proba sa preferată și la Birmingham. Și o va face după ce anul acesta a reușit un splendid loc șase la Mondialele de Seniori în sală (ea fiind încă în ultimul an de Tineret U23) și, totodată, un titlu de campioană balcanică la Senioare, cu un record personal de 6,78 m.

Alex Soare se prezintă la Europenele din UK aureolat de recordul național al probei de maraton, 2:11,58, pe care elevul Cristinei Alexe a reușit să-l stabilească anul tecut, în septembrie, atunci când a doborât la București vechiul record al României ce data de aproape jumătate de veac, mai exact de 47 de ani!

De notat că în lotul României pentru Europenele de Seniori de la Birmingham se regăsește și un component al CSM Onești, Alin Ionuț Anton, care se va alinia la startul probei de 110 metri garduri (Personal Best de 13,56 secunde), dar și alți atleți ce au fost legitimați în trecut la clubul oneștean: Diana Ion (triplusalt), Gabriel Bitan (lungime) și Alin Firfirică (disc).

Campionatele Europene de Seniori din Marea Britanie sunt precedate de Campionatele Mondiale Under 20 de la Oregon, în Statele Unite ale Americii. La Mondialele din SUA ce încep azi, 5 august și se vor încheia duminică, 9 august, Bacăul contează pe trei sportivi și un antrenor. Trio-ul este compus din Daria Vrînceanu (SCM), Delia Aștefănoaie (CSM) și Raul Filimon (SCM), iar antrenorul este Cristi Nemțeanu, cel alături de care Daria Vrînceanu s-a laureat anul trecut vice-campioană europeană U20 la triplusalt.

La întrecerile U20 din America, Daria va ataca podiumul probei de triplusalt, în condițiile în care rezultatele de anul acesta, înnobilate și de un titlu balcanic, o creditează cu performanțe de Top 4 mondial. La proba de 400 metri garduri, România se va prezenta cu două sportive: campioana continentală U20, Ștefania Uță (CS Vâlcea 1924/ CSM Onești) și mezina lotului, băcăuanca de 16 ani Delia Aștefănoaie.

În ciuda vârstei fragede, Delia, care este pregătită la CSM Bacău de Teodora Jercălău, vine foarte puternic din urmă, așa cum a dovedit-o și la Europenele U18 din iulie, din Italia, unde a reușit un PB și o calificare în finală. În fine, la fel ca la 400 m garduri, și la aruncarea greutății România va conta pe doi sportivi la Mondialele U20 de la Oregon: Ștefan Ciobanu și Raul Filimon. Pregătit la SCM Bacău de Mihaela Melinte, campioana mondială și europeană la aruncarea ciocanului, Raul Filimon își dorește în America o performanță în conformitate cu potențialul său, dar și pe măsura numelui și renumelui antrenoarei sale. Here We Go!