Curtea Colegiului „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău, transformată într-un spațiu modern pentru sport și relaxare. Primarul anunță apropierea finalizării lucrărilor

Municipiul Bacău se apropie de finalizarea lucrărilor de reabilitare a curții Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu”, proiect care va transforma zona într-un spațiu destinat activităților sportive, recreative și de socializare pentru elevi, profesori și locuitorii cartierului.

Anunțul a fost făcut de primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, care a precizat că acesta este al patrulea proiect de modernizare a unei curți de unitate de învățământ și de transformare a acesteia într-un spațiu deschis comunității.

Potrivit edilului, în cadrul proiectului au fost amenajate terenuri pentru tenis, volei și badminton, iar în curte vor putea fi practicate și jocuri de baschet. De asemenea, vor fi montate mese de tenis de masă și echipamente de fitness în aer liber.

Lucrările au inclus și reabilitarea foișorului existent, precum și amenajarea spațiului verde de la intrare. Copacii sănătoși au fost păstrați, urmând ca în jurul acestora să fie amenajate zone de odihnă unde elevii și profesorii vor putea petrece timpul liber, servi masa sau desfășura activități didactice în aer liber.

În perioada următoare vor fi instalate gradene, bănci și vor fi realizate lucrările de peisagistică necesare finalizării investiției.

Primarul a subliniat că astfel de proiecte urmăresc nu doar modernizarea infrastructurii școlare, ci și încurajarea unui stil de viață activ și consolidarea comunității prin crearea unor spații dedicate mișcării și socializării. Edilul și-a exprimat, totodată, speranța că lucrările vor fi încheiate în curând, astfel încât noul spațiu să poată fi folosit de elevi și de locuitorii din zonă.