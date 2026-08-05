Reguli de circulație și în parcările supermarketurilor: amenzi de până la 10.000 de lei

În marile parcări ale supermarketurilor sau pe drumurile de acces către centrele comerciale, mulți șoferi pornesc de la ideea că regulile de circulație sunt mai „relaxate” deoarece terenul aparține unor firme private. În realitate, legislația rutieră spune altceva: dacă aceste căi sunt deschise circulației publice, ele sunt tratate ca drumuri publice, iar Codul rutier se aplică integral.

Proprietatea privată nu înseamnă reguli diferite

Codul rutier definește drumul public ca orice cale de comunicație terestră destinată circulației pietonale sau rutiere și deschisă traficului public, cu excepția căilor ferate. Totodată, legea precizează că drumurile închise circulației trebuie să fie semnalizate la intrare prin indicatoare sau inscripții vizibile.

În practică, drumurile și parcările centrelor comerciale sunt accesibile tuturor, fără restricții de acces și fără indicatoare care să anunțe că circulația publică este interzisă. Din acest motiv, chiar dacă terenul este proprietate privată, aceste spații sunt considerate drumuri publice din perspectiva regulilor de circulație.

Șoferii trebuie să respecte toate regulile

În astfel de parcări se aplică aceleași obligații ca pe orice alt drum public. Conducătorii auto trebuie să respecte indicatoarele, marcajele rutiere, limitele de viteză impuse, regulile privind acordarea priorității și toate celelalte prevederi ale Codului rutier.

Nerespectarea acestor reguli poate atrage sancțiuni din partea polițiștilor rutieri, chiar dacă incidentul are loc în parcarea unui supermarket sau pe drumul de acces către acesta.

Accidentele pot fi soluționate amiabil

Dacă într-o astfel de parcare are loc un accident ușor, fără victime, șoferii pot apela la constatarea amiabilă, exact ca în cazul unui incident produs pe orice alt drum public.

Această procedură permite evitarea deplasării la poliție, iar dosarul de daună este soluționat de compania de asigurări. În prezent, formularul de constatare amiabilă poate fi completat atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic.

Amenzi usturătoare pentru ocuparea locurilor rezervate persoanelor cu dizabilități

Una dintre cele mai frecvente abateri din parcările marilor magazine este ocuparea locurilor destinate persoanelor cu dizabilități de către șoferi care nu au acest drept.

Potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, această faptă se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000 și 10.000 de lei, iar autovehiculul poate fi ridicat de pe locul de parcare ocupat ilegal.

Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii pot fi făcute de polițiștii rutieri sau de personalul de control cu atribuții în acest domeniu.

O confuzie frecventă

Mulți conducători auto confundă regimul de proprietate al terenului cu regimul juridic al circulației. Faptul că o parcare aparține unei companii private nu înseamnă că acolo nu se aplică legislația rutieră.

Atâta vreme cât accesul este liber pentru public și nu există indicatoare care să arate că drumul este închis circulației publice, șoferii trebuie să respecte aceleași reguli ca pe orice alt drum din România. În caz contrar, riscă amenzi, sancțiuni și răspunderea pentru eventualele incidente produse.