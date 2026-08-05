Piața Sud din Bacău: tarabele sunt pline, clienții lipsesc. Canicula și lipsa banilor au redus vânzările

Tarabele din Piața Sud abundă în legume și fructe de sezon, însă agitația specifică verii pare să fi rămas doar o amintire. Comercianții spun că, deși marfa este din belșug, cumpărătorii sunt tot mai puțini, iar încasările au scăzut considerabil față de anii trecuți.

„Nu mai sunt bani. Nimeni nu mai cumpără. Vin, se uită și trec mai departe. Sunt vremuri grele și nu știm ce ne mai așteaptă”, spune o vânzătoare din fața unui morman de castraveți.

Printre tarabele încărcate cu roșii, castraveți, ardei și fructe proaspete, puținii clienți aleg cu grijă și cumpără doar strictul necesar. Cei mai mulți spun că bugetele nu le mai permit să umple sacoșele ca odinioară, iar fiecare leu este cheltuit cu mare atenție.

„Ce să cumpăr? Două roșii, un castravete, un ardei și puțină ceapă. De-o salată. Banii sunt puțini. E și post… Asta e. Iar pe căldura asta parcă nici mâncarea nu prea merge”, spune un băcăuan, privind atent roșiile.

La această situație contribuie și temperaturile ridicate. În orele de vârf, canicula îi ține pe oameni departe de piață, iar aleile care altădată erau pline de cumpărători sunt acum aproape goale. Doar la primele ore ale dimineții mai este ceva mișcare. După ora 9.30–10.00, traficul din piață scade vizibil, iar atmosfera devine tot mai înăbușitoare.

Un alt motiv invocat atât de comercianți, cât și de clienți, este Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut și ca Postul Sfintei Marii. În această perioadă, cererea pentru carne, brânzeturi și alte produse de origine animală a scăzut vizibil, mulți băcăuani alegând să respecte tradiția postului.

„Anul ăsta, în general, a mers foarte prost. Doar de Paște s-a mișcat ceva, în rest… Nu mai au oamenii bani, ăsta e adevărul. Acum e și post, dar nici în rest nu merge bine”, spune o vânzătoare de la una dintre carmangerii.

Nici în sectorul produselor lactate situația nu este mai bună.

„Nu cumpără lumea. Mai vin, se uită și trec mai departe. Nici nu mai comentează…”, spune o vânzătoare de brânzeturi.

Cu alte cuvinte, nici măcar discuțiile despre prețuri nu mai sunt la ordinea zilei. Cei care altădată se plângeau că produsele sunt prea scumpe par să se fi resemnat. Realitatea economică vorbește de la sine.

Chiar și în aceste condiții, există un produs care atrage atenția tuturor: pepenele. Fie că este roșu sau galben, acesta este vedeta sezonului și se vinde cu 3 lei kilogramul. Comercianții spun că este unul dintre puținele produse care încă se caută, mai ales în zilele toride, când oamenii preferă alimente răcoritoare.

Vânzătorii speră ca, odată cu apropierea sfârșitului verii și cu revenirea temperaturilor la valori mai suportabile, clienții să revină în număr mai mare. Până atunci însă, în Piața Sud oferta depășește cu mult cererea, iar tarabele pline contrastează puternic cu aleile aproape pustii.