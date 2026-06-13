Investiție de peste 30 de milioane de lei pentru infrastructura energetică a transportului public electric din Bacău

Consilierii locali ai municipiului Bacău vor dezbate în ședința din 15 iunie un proiect de hotărâre care vizează aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Stație electrică de 6 kV Servicii Comune și racorduri, din SACET Bacău”.

Proiectul reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructura energetică locală din ultimii ani, fiind esențial atât pentru funcționarea sistemului centralizat de termoficare, cât și pentru dezvoltarea transportului public electric în municipiu.

Valoarea totală a investiției este estimată la peste 30,26 milioane de lei, cu TVA inclus, urmând să fie finanțată în parteneriat de Municipiul Bacău și Thermoenergy Group SA, în calitate de coinvestitor.

De ce este necesară investiția

Potrivit documentației, stația electrică de 6 kV „Servicii Comune”, amplasată pe platforma Thermoenergy, alimentează în prezent consumatori critici din sistemul de termoficare al municipiului, precum electropompe, transformatoare și alte instalații esențiale.

Problema este că echipamentele existente datează din anii 1980, folosesc tehnologii depășite și nu mai beneficiază de piese de schimb disponibile pe piață. În cazul unei defecțiuni, alimentarea cu energie a consumatorilor conectați poate fi întreruptă, cu efecte directe asupra furnizării agentului termic către populație.

În paralel, municipiul Bacău dispune deja de autobuze și microbuze electrice recepționate, fiind necesară realizarea de urgență a infrastructurii de alimentare pentru acestea. Stațiile de încărcare vor necesita o putere instalată estimată la aproximativ 4,5 MW, iar actuala infrastructură nu poate susține noile cerințe.

Ce prevede proiectul

Investiția propusă include modernizarea completă a stației electrice și extinderea acesteia pentru alimentarea viitoarelor stații de încărcare destinate transportului public electric.

Printre lucrările prevăzute se numără:

înlocuirea a 36 de celule de 6 kV;

modernizarea sistemelor de protecție, comandă și control;

implementarea unui sistem SCADA pentru monitorizare și operare în timp real;

realizarea a șase posturi de transformare de tip 6/0,4 kV, cu puterea de 1.250 kVA fiecare;

construirea racordurilor electrice subterane de medie tensiune;

realizarea unei rețele de comunicații prin fibră optică;

implementarea unei soluții de alimentare în buclă, considerată cea mai sigură variantă de funcționare.

Specialiștii au analizat două variante de alimentare – radială și în buclă – alegând cea de-a doua opțiune deoarece oferă redundanță totală și reduce semnificativ riscul întreruperilor de alimentare.

Beneficii pentru oraș

Conform studiului de fezabilitate, modernizarea infrastructurii energetice va permite funcționarea continuă a flotei de autobuze și microbuze electrice, asigurând alimentarea permanentă a stațiilor de încărcare.

În același timp, proiectul va contribui la creșterea fiabilității sistemului de termoficare, reducerea riscului de avarii majore și digitalizarea infrastructurii energetice administrate de Thermoenergy.

Pentru municipiu, investiția este prezentată drept o condiție esențială pentru dezvoltarea mobilității urbane sustenabile, reducerea emisiilor poluante și creșterea atractivității transportului public.

Investiție eșalonată pe doi ani

Indicatorii financiari apropuși prevăd o valoare totală a investiției de 25 milioane de lei fără TVA, respectiv 30,26 milioane de lei cu TVA. Durata de recuperare a investiției este estimată la aproximativ 4,5 ani.

Implementarea proiectului va fi realizată pe parcursul a doi ani, cu alocarea a 35% din fonduri în primul an și a 65% în cel de-al doilea.

Dacă proiectul va fi aprobat de Consiliul Local, Primăria Bacău, prin Direcția Tehnică și Direcția Economică, va demara etapele necesare pentru realizarea investiției, considerată strategică pentru funcționarea simultană a sistemului de termoficare și a viitoarei rețele de transport public electric.