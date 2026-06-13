Amendă de 100.000 de lei aplicată ADIS Bacău pentru neîndeplinirea măsurilor privind gestionarea deșeurilor

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bacău a sancționat cu 100.000 de lei Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS) Bacău, în urma unui control tematic care a vizat stadiul implementării măsurilor prioritare privind gestionarea deșeurilor și salubrizarea localităților din județ.

Potrivit comisarilor de mediu, verificările au urmărit modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse în cadrul unui control anterior, desfășurat în noiembrie 2025. Analiza a evidențiat faptul că o serie de obligații nu au fost realizate în termenele stabilite.

Printre principalele neconformități constatate se numără nivelul redus al reciclării deșeurilor. Conform datelor analizate, în anul 2025 procentul total al deșeurilor reciclate și pregătite pentru reutilizare a fost de doar 9,88%, mult sub ținta minimă legală de 55%.

De asemenea, sistemul „Plătește pentru cât arunci”, care urmărește stimularea colectării selective și reducerea cantităților de deșeuri generate, este implementat în prezent în doar 16 dintre cele 93 de unități administrativ-teritoriale ale județului.

Controlul a mai evidențiat faptul că fluxul de colectare separată a deșeurilor textile nu era operațional la data verificării, iar obligația privind colectarea separată a biodeșeurilor nu a fost îndeplinită, în special în cazul zonelor de blocuri din mediul urban.

În consecință, pentru neîndeplinirea integrală și la termen a măsurilor dispuse prin actele de control anterioare, Garda de Mediu Bacău a aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 100.000 de lei, în conformitate cu prevederile legislației de mediu.

Reprezentanții instituției au precizat că scopul acestor verificări este asigurarea respectării normelor de protecție a mediului și îmbunătățirea serviciilor de salubrizare. Potrivit acestora, gestionarea eficientă a deșeurilor reprezintă o provocare administrativă importantă, iar identificarea deficiențelor este necesară pentru adoptarea măsurilor care să conducă la atingerea obiectivelor de mediu asumate la nivel național și european.