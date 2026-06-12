Băcăuanii ar putea avea din nou „Cinema în aer liber”. Primăria propune 12 proiecții gratuite în Parcul Unirii

Municipiul Bacău intenționează să organizeze, în perioada 20 iunie – 19 septembrie 2026, o nouă ediție a programului cultural „Cinema în aer liber”, care va aduce în Parcul Unirii – 1 Decembrie 1918 proiecții cinematografice gratuite pentru publicul de toate vârstele. Proiectul urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Bacău.

Potrivit documentației de fundamentare, inițiativa are ca scop dezvoltarea activităților cultural-recreative și oferirea unei alternative accesibile de petrecere a timpului liber pe durata sezonului estival. Filmele vor include atât producții românești, cât și titluri din cinematografia internațională.

Programul prevede organizarea a una sau două proiecții în fiecare weekend, în lunile iunie, iulie, august și septembrie, în funcție de condițiile meteorologice. În cazul vremii nefavorabile, proiecțiile vor putea fi reprogramate sau relocate la alte date, până cel târziu la 19 septembrie 2026.

Pentru desfășurarea evenimentului, Primăria propune alocarea de la bugetul local a sumei de 90.604,80 lei, TVA inclus. Bugetul acoperă servicii specializate de proiecție video și sonorizare, inclusiv închirierea unui ecran de mari dimensiuni, a unui videoproiector profesional, a sistemului audio, serviciile tehnice de operare și drepturile de difuzare a filmelor.

Conform documentelor anexate proiectului, valoarea estimată este calculată pentru un număr maxim de 12 proiecții cinematografice organizate în aer liber, fiecare beneficiind de infrastructura tehnică necesară pentru desfășurarea în condiții profesionale.

Reprezentanții municipalității susțin că evenimentul va contribui la revitalizarea spațiilor publice, creșterea accesului la cultură și consolidarea coeziunii sociale prin participarea comunității la activități cultural-educative desfășurate în aer liber.