Baza 95 Aeriană din Bacău a aniversat 106 ani de existență

Baza 95 Aeriană „Erou Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu” a marcat, vineri, 106 ani de existență printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată în prezența locțiitorului șefului Statului Major al Forțelor Aeriene, general-maiorul Aurel-Cezar Stănciulescu.

Evenimentul a reunit cadre militare și invitați, fiind dedicat aniversării uneia dintre cele mai importante unități ale aviației militare române. Cu acest prilej, au fost acordate Embleme de Onoare ale Forțelor Aeriene unor militari care s-au remarcat prin profesionalismul demonstrat în executarea misiunilor și prin rezultatele obținute în procesul de instruire și pregătire profesională.

Comandantul unității, Lucian Michinici, a transmis un mesaj de apreciere personalului bazei, subliniind rolul esențial al militarilor în dezvoltarea și consolidarea capacității operaționale a unității.

„Vă mulțumesc pentru efortul, loialitatea și profesionalismul pe care le demonstrați zi de zi. Fără dedicarea și caracterul fiecăruia dintre dumneavoastră, toate investițiile, modernizările și planurile de dezvoltare nu ar avea valoare. O unitate este definită, în primul rând, de oamenii săi, iar Baza 95 Aeriană este puternică datorită celor care o servesc cu responsabilitate și onoare”, a declarat comandorul Lucian Michinici.

Baza 95 Aeriană din Bacău reprezintă una dintre structurile de referință ale Forțelor Aeriene Române, având un rol important în executarea misiunilor aeriene și în procesul de modernizare a capabilităților aviației militare.

Ceremonia s-a încheiat cu transmiterea mesajului aniversar adresat tuturor celor care au contribuit, de-a lungul timpului, la istoria și prestigiul unității militare băcăuane.