Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat Conferinţa națională INOMENT „Modele inovative de mentorat didactic în formarea profesorilor”

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Facultății de Științe, Universitatea „,Vasile Alecsandri” din Bacău, în colaborare cu Asociația pentru Educație și Formare, a organizat și desfășurat marți, 9 iunie 2026, Conferința Națională INOMENT – Modele inovative de mentorat didactic în formarea profesorilor, ediția a III-a, la HUB Orizont, Bacău. Evenimentul s-a bucurat de prezența și intervenția în plen a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Bacău, Inspector școlar general profesor ANCA EGARMIN, inspector pentru educație timpurie, profesor NADIA GALIȘ.

Alături de membrii instituțiilor partenere organizatoare, au fost prezenți la conferință un număr de peste 50 de mentori care colaborează în formarea profesorilor pentru învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal. Prezentarea, susținută de Prof. univ. dr. habil. LILIANA MÂȚĂ, a introdus auditoriul într-un interesant narativ care a avut drept topic mesajul de recunoaștere a contribuției mentorilor la definirea identității profesionale a viitorilor profesori. Exemple de bune practici în activitățile de mentorat de practică pedagogică, prezentarea susținută de prof. pentru educație timpurie NADIA GALIȘ, Inspectoratul Școlar Județean Bacău a însemnat nu o analiză punctuală a unor elemente de feedback colectate din practica de mentorat.

Conferințele intitulate Dincolo de transferul de cunoștințe: Impactul multidimensional al mentoratului asupra dezvoltării profesionale (Conf. univ. dr. Ioana BOGHIAN, Conf. univ. dr. Carmen-Violeta POPESCU, Prof. univ. dr. Venera-Mihaela COJOCARIU, Conf. univ. dr. Gabriel MAREȘ) și Practica reflexivă în formarea cadrelor didactice (Conf. univ. dr. habil. Petronela SAVIN, Prof. univ. dr. habil. Liliana MÂŢĂ) au ilustrat perspective atât academice, cât și practice ale unor aspecte actuale ale activității de mentorat. Lansarea cărții: Inteligența Artificială în educație. De la concept la lecția viitorului (Prof. Aurelia BOCANCEA, Prof. Adriana VRABIE, Prof. Lucia-Cerasela ROȘU) a completat paleta intervențiilor în plen.

Conferința a oferit totodată oportunitatea de a cunoaște exemple valoroase de bune practici din activitățile de mentorat și de practică pedagogică, prezentate de experți din mediul universitar și preuniversitar. INOMENT reprezintă un spațiu de dialog, inspirație și colaborare, dedicat celor care contribuie la formarea noilor generații de profesori și la consolidarea unei culturi a mentoratului bazate pe profesionalism, reflecție și inovație.

Este construită o experiență de învățare și networking care aduce în prim-plan oameni, idei și modele capabile să transforme educația prin puterea mentoratului. Fiecare specializare de formare a fost reprezentată de un număr relevant de mentori care au primit, în semn de recunoaștere a muncii desfășurate, diplome de participare. Derulată sub semnul cunoașterii și al impactului mentoratului în devenirea profesională, conferința a devenit un spațiu al schimbului de idei, impresii, intenții, amintiri, visuri de dezvoltare a carierei.