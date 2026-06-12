Amendă de 75.000 de lei pentru depozitarea ilegală de agregate minerale în lunca Siretului, la Negri

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Bacău au aplicat o amendă în valoare de 75.000 de lei în urma descoperirii unui depozit ilegal de agregate minerale amenajat în zona inundabilă a albiei majore a râului Siret, pe raza comunei Negri.

Potrivit instituției, situația a fost identificată în cadrul unui control neplanificat, inspectorii constatând că o suprafață din lunca râului fusese transformată într-o platformă de depozitare pentru cantități importante de nisip și pietriș, fără respectarea prevederilor legale.

Reprezentanții Gărzii de Mediu atrag atenția că depozitarea materialelor în zona de protecție a cursurilor de apă poate avea efecte grave asupra mediului și siguranței comunităților. Astfel de activități pot afecta ecosistemele locale și pot reduce capacitatea de scurgere a apelor, crescând riscul producerii de inundații în perioadele cu precipitații abundente.

Pentru încălcarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, comisarii au dispus sancționarea contravențională cu amendă în cuantum de 75.000 de lei.

Totodată, a fost instituită măsura interzicerii definitive a depozitării de materiale în albia și pe malurile cursurilor de apă, pe diguri și în zonele de protecție aferente acestora.

„Lunca râului Siret nu este proprietate privată și nici platformă industrială pentru afaceri ilegale cu nisip și pietriș”, au transmis reprezentanții Gărzii de Mediu Bacău, care au precizat că vor continua controalele pentru prevenirea și combaterea activităților ce afectează mediul.

Instituția a mulțumit cetățenilor care semnalează astfel de situații și a reiterat că va sancționa ferm orice practici care pun în pericol ecosistemele și siguranța comunităților locale.