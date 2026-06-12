Bacăul investește peste 1,2 milioane de lei în stații temporare de încărcare pentru autobuzele electrice

Municipiul Bacău pregătește o investiție de peste 1,2 milioane de lei pentru amenajarea unei infrastructuri temporare de încărcare destinată autobuzelor și microbuzelor electrice care vor deservi transportul public din municipiu și zona metropolitană. Proiectul se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local și vizează aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amplasarea temporară a stațiilor de reîncărcare pentru autobuze și microbuze electrice”.

Potrivit documentației, valoarea totală a investiției este de 1.211.054,82 lei, inclusiv TVA, din care lucrările de construcții și montaj reprezintă 839.246 lei. Proiectul presupune montarea a 24 de stații de reîncărcare cu puterea de 60 kW și a altor cinci stații de 22 kW.

Investiția face parte din proiectul „Modernizarea și extinderea transportului public la nivelul Zonei Metropolitane a Municipiului Bacău”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu o valoare totală de peste 91,6 milioane de lei. În cadrul acestuia au fost achiziționate deja 24 de autobuze electrice, cinci microbuze electrice, 29 de stații de încărcare lentă pentru autobază și 10 stații de încărcare rapidă pentru capetele de traseu.

Reprezentanții municipalității explică faptul că actuala autobază a operatorului de transport, situată pe strada Chimiei, nu dispune de puterea electrică necesară pentru alimentarea noilor vehicule, iar realizarea infrastructurii definitive ar necesita investiții complexe și un termen de execuție care depășește perioada de implementare a proiectului finanțat prin PNRR. Din acest motiv a fost identificată o soluție provizorie, prin amplasarea stațiilor de încărcare pe un teren situat pe Calea Doctor Alexandru Șafran nr. 145, unde există deja două posturi de transformare cu o rezervă suficientă de putere.

Documentația arată că proiectul aprobat anterior de Consiliul Local a necesitat o actualizare după ce proiectantul a identificat și corectat mai multe erori și necorelări în devizul general. În urma revizuirii au fost optimizate costurile și au fost actualizați indicatorii tehnico-economici, motiv pentru care executivul local propune abrogarea unei hotărâri adoptate la sfârșitul lunii mai și aprobarea noilor valori.

Primăria avertizează că realizarea infrastructurii de încărcare este esențială pentru punerea în circulație a autobuzelor și microbuzelor electrice și pentru respectarea termenului de finalizare a proiectului, stabilit pentru 31 iulie 2026. În lipsa acestei investiții există riscul ca proiectul să nu poată fi finalizat și operaționalizat la timp.