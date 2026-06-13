Consiliul Local Bacău actualizează indicatorii financiari pentru Athletic Park, investiție de peste 72 de milioane de lei

Consilierii locali băcăuani vor dezbate în ședința din 15 iunie un proiect de hotărâre privind actualizarea documentației tehnico-economice și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Athletic Park”, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură sportivă realizate în municipiu în ultimii ani.

Potrivit documentelor care însoțesc proiectul de hotărâre, modificările propuse nu vizează lucrări suplimentare, ci actualizarea indicatorilor financiari și a structurii bugetare a proiectului, în urma solicitărilor formulate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, autoritatea care gestionează finanțarea europeană.

Athletic Park a fost realizat printr-un parteneriat între Municipiul Bacău și Consiliul Județean Bacău, în cadrul unui proiect finanțat prin Programul Regional Nord-Est. Contractul de finanțare a fost semnat în octombrie 2025, iar lucrările au fost finalizate și recepționate în noiembrie 2025.

În urma verificării primei cereri de rambursare, ADR Nord-Est a solicitat reîncadrarea unor cheltuieli aferente echipamentelor cu montaj, ceea ce a impus revizuirea formularelor financiare și actualizarea devizului general. Modificările vizează redistribuirea unor sume între diferite categorii bugetare, fără schimbarea obiectivelor investiției.

Conform noilor indicatori tehnico-economici, valoarea totală actualizată a investiției se ridică la 72,71 milioane de lei, inclusiv TVA, din care aproape 59 de milioane de lei reprezintă lucrări de construcții și montaj.

Reprezentanții municipalității arată că actualizarea documentației este necesară pentru semnarea unui act adițional la contractul de finanțare și pentru corelarea liniilor bugetare din proiect cu cele din devizul general. Demersul trebuie realizat în regim de urgență, având în vedere că actualul contract de finanțare expiră la 31 iulie 2026.

Proiectul Athletic Park a fost conceput ca un complex sportiv destinat atât sportului de masă, cât și pregătirii sportivilor de performanță. Investiția include o pistă de atletism de 400 de metri, amenajări pentru activități sportive în aer liber și zone dedicate recreerii și socializării. Potrivit inițiatorilor, obiectivul urmărește promovarea unui stil de viață sănătos și dezvoltarea infrastructurii sportive moderne în municipiul Bacău.

Dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat de Consiliul Local, municipalitatea va putea finaliza procedurile necesare pentru decontarea cheltuielilor eligibile și închiderea administrativă a proiectului finanțat din fonduri europene.