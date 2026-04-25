Autostrada Unirii A8: Asocierea condusă de Umbrărescu, desemnată câștigătoare pentru tronsonul Moțca – Târgu Frumos

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a desemnat câștigătorul contractului pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 Moțca – Târgu Frumos al Autostrăzii Unirii A8. Contractul a fost atribuit asocierii formate din SA&PE Construct SRL (lider), Tehnostrade SRL, Spedition UMB și Euro-Asfalt, în urma reevaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție.

Potrivit reprezentanților CNIR, oferta declarată câștigătoare are o valoare de 4,87 miliarde de lei, fără TVA, pentru realizarea tronsonului de 27 de kilometri. Finanțarea proiectului este asigurată prin Programul SAFE, iar următorul pas îl reprezintă semnarea contractului și respectarea termenelor stabilite pentru implementarea proiectului.

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a declarat că desemnarea constructorului pentru acest tronson reprezintă un moment important pentru avansarea proiectului Autostrăzii A8.

„De astăzi, toate cele patru tronsoane ale Autostrăzii A8 Moțca – Iași – Ungheni au constructori, un progres important pe care dorim să-l concretizăm cât mai curând prin semnarea contractelor de proiectare și execuție. Alături de cele patru loturi aflate deja în proiectare dintre Târgu Mureș și Târgu Neamț, vom derula contractele pentru acești 200 de kilometri ai Autostrăzii A8”, a declarat Gabriel Budescu.

Tronsonul Moțca – Târgu Frumos va include lucrări de infrastructură complexe. Pe acest segment vor fi construite 36 de poduri și pasaje, cu o lungime totală de aproximativ 8,5 kilometri, precum și patru tuneluri care vor însuma 1,7 kilometri. De asemenea, proiectul prevede realizarea a trei noduri rutiere, la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos.

În cadrul contractului este prevăzută și realizarea cu prioritate a unui segment de 5,5 kilometri de autostradă, care va asigura legătura între secțiunea III Leghin – Târgu Neamț a Autostrăzii A8 și DN2, respectiv conexiunea cu Autostrada Moldovei A7 Bacău – Pașcani. Acest segment trebuie finalizat într-un termen de maximum 12 luni.

Autostrada Unirii A8 este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, fiind destinată să asigure legătura dintre Transilvania și Republica Moldova, prin coridorul Târgu Mureș – Iași – Ungheni.