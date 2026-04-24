Incendiu la un autotren pe DN 85, în comuna Faraoani. Cabina vehiculului a ars în totalitate

Pompierii militari au intervenit, ieri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autotren în comuna Faraoani, pe DN 85.

La fața locului au acționat echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, care au intervenit cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Potrivit pompierilor, incendiul a fost lichidat, însă flăcările au distrus în totalitate cabina autotrenului și aproximativ doi metri pătrați din prelata remorcii.

Din primele verificări, cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurtcircuit electric. Nu au fost raportate victime.