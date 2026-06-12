Se redeschide circulația rutieră pe Transfăgărășan (DN 7C)!

Vineri, 12.06.2026, începând cu ora 12:00, s-a redeschis circulația rutieră pe Transfăgărășan (DN 7C), între Bâlea Cascadă (județul Sibiu) și Piscul Negru (județul Argeș), pe sectorul cuprins între km 130+800 – km 104+000.

Menționăm că circulația va fi permisă între orele 07:00 – 21:00, iar în cazul unor fenomene meteorologice nefavorabile, drumul va fi închis temporar până când vremea va permite redeschiderea acestuia în condiții de siguranță.

Facem apel la conducătorii auto să circule prudent și să adapteze viteza la condițiile de trafic, deoarece, la altitudini mari, instabilitatea atmosferică poate genera fenomene meteorologice spontane care afectează vizibilitatea.

Un alt aspect foarte important este prezența constantă a urșilor în apropierea părții carosabile și îi sfătuim pe cei ce tranzitează acest sector de drum să nu se apropie de animale, să nu le hrănească și să informeze imediat autoritățile. Reamintim participanților la trafic că hrănirea animalelor este interzisă și, totodată, extrem de periculoasă și constituie contravenție , potrivit OUG 81/2001, amenzile fiind cuprinse între 10.000 lei și 30.000 lei .

Hrănirea urșilor nu este doar o contravenție sancționată de lege, ci și un gest care le poate condamna viața. Un urs obișnuit să primească hrană de la oameni își pierde teama naturală și poate deveni agresiv, iar autoritățile pot dispune extragerea sau chiar împușcarea acestuia.

Nu transformați un animal sălbatic într-o țintă, din teribilism!