Ploile torențiale afectează lucrările pe Autostrada A7 Focșani–Bacău. Șantierul din zona viaductului Cleja, inundat

Ploile abundente căzute în ultimele ore au afectat desfășurarea lucrărilor pe șantierul Autostrăzii A7, pe tronsonul Focșani–Bacău, au anunțat reprezentanții Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Potrivit informațiilor transmise de companie, mai multe zone de lucru au fost inundate în urma precipitațiilor torențiale, ceea ce a dus la suspendarea temporară a unor activități de construcție.

Una dintre cele mai afectate zone este cea a viaductului de la Cleja, situat la kilometrul 85+076 al autostrăzii, unde acumulările de apă au făcut imposibil accesul utilajelor pe șantier.

„În zona viaductului Cleja (km 85+076) utilajele nu pot intra la lucru”, au precizat reprezentanții CNAIR într-o informare publicată vineri.

Deocamdată, compania nu a anunțat eventuale întârzieri în graficul de execuție al lucrărilor, însă reluarea activităților depinde de retragerea apelor și de condițiile meteorologice din perioada următoare.

Tronsonul Focșani–Bacău face parte din Autostrada A7 Ploiești–Pașcani, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră aflate în execuție în România, destinat să asigure o conexiune rapidă între regiunile Moldovei și sudul țării.