Una din cele mai importante treceri de pietoni din Bacău a fost desființată

Trecerea de pietoni de pe Bulevardul Unirii, care asigura legătura între parcarea din dreptul Hotelului Moldova și Parcul Catedralei, a fost desființată, au anunțat reprezentanții administrației locale.

Potrivit autorităților, măsura a fost avizată de Biroul Rutier și are ca obiectiv creșterea siguranței circulației, precum și îmbunătățirea fluenței traficului într-una dintre cele mai aglomerate zone ale municipiului.

Decizia a fost luată în urma analizelor de trafic realizate de specialiști și în baza avizelor emise de instituțiile competente în domeniul siguranței rutiere. Autoritățile susțin că astfel de modificări sunt necesare pentru reducerea riscurilor de accidente și pentru optimizarea circulației pe arterele intens tranzitate.

Reprezentanții municipalității îi îndeamnă pe pietoni să utilizeze trecerile de pietoni aflate în apropiere și să respecte noile reglementări de circulație, pentru evitarea situațiilor care le-ar putea pune în pericol siguranța.

Modificarea intervine într-un punct cu trafic intens, frecventat atât de șoferi, cât și de pietonii care tranzitează zona centrală a orașului.