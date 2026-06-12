BACĂU: Câștigătorii fazei județene a concursului „Sanitarii Pricepuți” vor reprezenta județul la etapa națională

Crucea Roșie Română – Filiala Bacău, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, a organizat faza județeană a concursului „Sanitarii Pricepuți”, ediția 2026, competiție dedicată educației pentru sănătate și acordării primului ajutor în rândul elevilor.

Considerat singurul concurs național de educație pentru sănătate și prim ajutor adresat elevilor de gimnaziu și liceu, „Sanitarii Pricepuți” se desfășoară neîntrerupt în România din anul 1962. Programul contribuie de peste șase decenii la formarea tinerilor în domeniul primului ajutor și la dezvoltarea spiritului civic și a responsabilității în situații de urgență.

În cadrul competiției, participanții au susținut atât o probă teoretică, cât și una practică, demonstrând cunoștințe de prim ajutor, capacitate de lucru în echipă și atenție în aplicarea manevrelor de bază.

În urma evaluării, locul I la secțiunea gimnaziu a fost obținut de Școala Gimnazială Nr. 2 Dărmănești, iar la secțiunea liceu de Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” din Onești.

Echipajul câștigător al secțiunii liceu va reprezenta județul Bacău la faza națională a concursului, programată în perioada 13-17 iulie 2026, la Cheile Grădiștei, în județul Brașov.

Reprezentanții Crucii Roșii Bacău au felicitat elevii participanți, profesorii coordonatori și unitățile de învățământ implicate în competiție, mulțumind totodată Inspectoratului Școlar Județean Bacău pentru sprijinul acordat în organizarea evenimentului, precum și Școlii Gimnaziale „Miron Costin” din Bacău, care a găzduit desfășurarea fazei județene.