Ce trebuie să știe românii care au polițe la asigurătorul bulgar rămas fără licență

Mii de șoferi și clienți din România care au încheiat polițe la compania bulgară DallBogg trebuie să urmărească cu atenție evoluția situației după ce autoritatea de supraveghere financiară din Bulgaria a decis retragerea licenței de funcționare a asigurătorului.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) din România a solicitat clarificări oficiale de la Comisia de Supraveghere Financiară din Bulgaria (FSC), iar răspunsurile primite aduc vești importante pentru deținătorii de polițe și pentru persoanele care au de recuperat despăgubiri.

Polițele RCA rămân valabile, deocamdată

Cea mai importantă informație este că polițele RCA emise de DallBogg nu își pierd automat valabilitatea odată cu retragerea licenței.

Potrivit autorității bulgare, contractele RCA rămân în vigoare până la data expirării înscrise în poliță sau până în momentul în care o instanță din Bulgaria va deschide oficial procedura de faliment a companiei.

Până atunci, DallBogg are obligația legală de a procesa dosarele de daună și de a plăti despăgubirile datorate.

Autoritățile atrag însă atenția că șoferii trebuie să urmărească permanent informațiile oficiale, deoarece conducerea unui vehicul fără o asigurare RCA valabilă poate atrage sancțiuni și interdicția de a circula.

După expirarea actualei polițe, clienții DallBogg vor trebui să încheie o nouă asigurare la o altă companie.

Ce se întâmplă cu alte tipuri de asigurări

Aceleași reguli se aplică și pentru polițele non-RCA, cum ar fi asigurările de credit sau garanție.

Contractele rămân valabile până la expirare sau până la deschiderea procedurii de insolvență. În această perioadă, compania este obligată să gestioneze și să achite eventualele despăgubiri prevăzute în contracte.

Pot renunța la poliță înainte de faliment?

Da. ASF precizează că, potrivit legislației românești, persoanele cu domiciliul obișnuit în România pot solicita încetarea contractului înainte de declararea insolvenței și pot opta pentru încheierea unei noi polițe la un alt asigurător.

Specialiștii recomandă însă ca fiecare client să analizeze atent costurile și avantajele unei astfel de decizii înainte de a rezilia contractul existent.

Cum se depun cererile de despăgubire

Persoanele care trebuie să solicite despăgubiri, fie că sunt clienți DallBogg, fie că au fost implicate într-un accident provocat de un șofer asigurat la această companie, pot continua să depună cererile direct la asigurător.

Autoritatea bulgară avertizează însă că procesarea dosarelor ar putea dura mai mult decât termenele obișnuite prevăzute de legislație.

DallBogg rămâne responsabilă atât pentru dosarele deja deschise, cât și pentru cele care vor fi înregistrate în perioada în care contractele sunt încă valabile.

Unde pot fi trimise reclamațiile

Orice plângere legată de o poliță sau de un dosar de daună poate fi transmisă direct companiei DallBogg, prin canalele oficiale de comunicare.

De asemenea, ASF recomandă clienților să urmărească permanent informațiile publicate de autoritățile de supraveghere din România și Bulgaria.

Atenție la polițele cumpărate după 1 iulie 2025

Un caz aparte îl reprezintă persoanele care au achiziționat polițe DallBogg după data de 1 iulie 2025.

ASF precizează că, în urma interdicției impuse companiei de a mai vinde asigurări noi în România, contractele încheiate după această dată nu sunt considerate valabile.

În această situație, clienții sunt sfătuiți să depună imediat o reclamație oficială și să încheie o nouă poliță de asigurare la un alt asigurător autorizat.

Ce urmează

În prezent, DallBogg se află într-o situație juridică intermediară: licența i-a fost retrasă, însă procedura de faliment nu a fost încă deschisă de instanțele bulgare.

Pentru clienții români, acest lucru înseamnă că polițele existente continuă să producă efecte, iar despăgubirile pot fi solicitate în continuare. Situația se poate schimba însă rapid dacă instanța competentă va declara insolvența companiei, motiv pentru care asigurații sunt sfătuiți să urmărească atent anunțurile oficiale ale ASF și ale autorității de supraveghere din Bulgaria.