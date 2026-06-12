Bacăul a găzduit etapa națională a Concursului de Informatică „Urmașii lui Moisil”. Zeci de elevi din țară și din Republica Moldova au participat la competiție

În perioada 5–7 iunie 2026, județul Bacău a găzduit etapa națională a Concursului Național de Informatică „Urmașii lui Moisil”, competiție dedicată promovării excelenței și performanței în domeniul informaticii în rândul elevilor de liceu.

Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Bacău, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării, al Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică (SEPI) și al Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Bacău.

La ediția din acest an au participat 70 de elevi din 21 de județe ale României, precum și un echipaj din Republica Moldova. Dintre concurenți, 20 au fost prezenți fizic la Bacău, în timp ce alți 50 au susținut probele în format online, ceea ce confirmă interesul ridicat de care se bucură competiția la nivel național.

Concursul s-a desfășurat pe trei secțiuni, dedicate elevilor din clasa a IX-a, clasa a X-a și clasele a XI-a–a XII-a. Participanții și-au demonstrat cunoștințele și abilitățile de rezolvare a unor probleme complexe de informatică, într-un cadru competitiv care promovează performanța, creativitatea, spiritul de fair-play și colaborarea.

Organizatorii subliniază că „Urmașii lui Moisil” reprezintă un reper important în peisajul competițiilor școlare de profil, oferind elevilor pasionați de tehnologie și științe exacte oportunitatea de a-și testa competențele și de a interacționa cu alți tineri talentați din întreaga țară.

Prin organizarea acestei competiții, instituțiile partenere își reafirmă angajamentul pentru susținerea excelenței în educație și pentru încurajarea performanței în domeniile STEM, contribuind la formarea viitoarelor generații de specialiști în tehnologie, cercetare și inovare.

La finalul competiției, organizatorii au transmis felicitări premianților și mulțumiri tuturor elevilor participanți, profesorilor coordonatori, membrilor comisiilor de organizare și evaluare, precum și partenerilor care au contribuit la desfășurarea în bune condiții a ediției din acest an.