Bazinul de Înot Bacău se închide temporar pentru public. Campionatul Național de Juniori la Sărituri în Apă aduce la Bacău sportivi din toată țara

Bazinul de Înot din Bacău va fi indisponibil pentru public în perioada 12–14 iunie 2026, ca urmare a organizării Campionatului Național de Juniori C și D la Sărituri în Apă, competiție care va reuni unii dintre cei mai valoroși tineri sportivi ai României.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții bazei sportive, care au precizat că accesul publicului la facilitățile bazinului va fi suspendat pe întreaga durată a desfășurării competiției.

„Vă informăm că bazinul va fi indisponibil pentru public în perioada 12–14 iunie 2026, pe durata Campionatului Național de Juniori C și D la Sărituri în Apă. La acest eveniment vor participa sportivi de top din întreaga țară”, au transmis administratorii Bazinului de Înot Bacău.

Competiția reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente din calendarul național al săriturilor în apă pentru categoriile de vârstă vizate și va transforma Bacăul, pentru câteva zile, într-un punct de referință al acestui sport.

Reprezentanții bazinului le-au mulțumit utilizatorilor pentru înțelegere și și-au cerut scuze pentru eventualele inconveniente cauzate de restricționarea accesului.

Totodată, iubitorii sportului sunt invitați să urmărească întrecerile și să îi susțină pe tinerii concurenți care vor lupta pentru medaliile naționale.

Campionatul Național de Juniori C și D la Sărituri în Apă se va desfășura în perioada 12–14 iunie, la Bazinul de Înot Bacău.