THE TIRE COLOGNE 2026: Industria anvelopelor intră într-o nouă etapă

În perioada 9-11 iunie, la Koln, în Germania, a avut loc THE TIRE COLOGNE 2026, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei anvelopelor la nivel mondial. Timp de trei zile, producători, distribuitori, comercianți și furnizori de servicii din zeci de țări s-au întâlnit pentru a vedea ce este nou în industrie și în ce direcție se îndreaptă aceasta. La prima vedere, ai putea spune că este doar un târg de anvelope,dar în realitate, evenimentul arată cât de mult s-a schimbat această industrie în ultimii ani. Dacă în trecut discuțiile se concentrau aproape exclusiv pe produse și prețuri, astăzi accentul cade tot mai mult pe tehnologie, digitalizare și sustenabilitate.

Anul acesta se observă și o prezență puternică a producătorilor asiatici. Branduri din China, Coreea de Sud etc., ocupă spații importante în cadrul expoziției și încearcă să își consolideze poziția pe piața europeană. În același timp, marile nume ale industriei continuă să investească în dezvoltarea de produse premium și tehnologii dedicate vehiculelor electrice.

Un alt aspect interesant este accentul pus pe zona de servicii.Dacă în trecut vizitatorii veneau în principal pentru a vedea produse noi, acum o parte importantă a expoziției este dedicată soluțiilor software, managementului de flote, automatizării și optimizării operațiunilor comerciale. Practic, industria încearcă să găsească noi modalități de a genera valoare dincolo de simpla vânzare a unei anvelope.

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Piața auto continuă să se schimbe

În zona anvelopelor pentru autoturisme, oferta este mai diversificată ca niciodată. Pe lângă brandurile consacrate, producătorii asiatici câștigă teren de la an la an, iar clienții sunt din ce în ce mai atenți la ceea ce primesc pentru banii investiți.

L-am întrebat pe Alexandru Turcu, de la VeloRom Group, cum vede tendințele actuale din piață.

„Ce observ eu este că oamenii nu mai cumpără doar după brand. Sigur, numele contează în continuare, dar clienții sunt mult mai informați decât acum câțiva ani. Se uită la teste, compară prețuri, citesc recenzii. În același timp, sunt tot mai multe branduri care vin cu produse bune la prețuri corecte și asta schimbă puțin regulile jocului.”

Alexandru mentionează și faptul că unul dintre subiectele discutate frecvent la Köln este adaptarea la noile generații de vehicule.

„Toată lumea vorbește despre mașinile electrice și este normal. Dar, dincolo de asta, cred că piața se îndreaptă către produse mai eficiente și mai specializate. Nu mai este suficient să ai o anvelopă bună. Trebuie să ai anvelopa potrivită pentru tipul de utilizare al clientului.”

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Brandurile asiatice câștigă tot mai mult teren

Un lucru care poate fi observat aproape la fiecare ediție a târgului este creșterea prezenței producătorilor asiatici. Dacă în urmă cu 10-15 ani brandurile chinezești erau privite cu reticență pe piața europeană, astăzi multe dintre acestea au devenit o opțiune reală atât pentru distribuitori, cât și pentru clienții finali.

La Köln, standurile unor producători precum Linglong, ZC Rubber (Goodride, Westlake) și ale altor companii asiatice au atras constant vizitatori interesați de produsele din segmentul buget și mediu. Tendința confirmă faptul că diferențele de calitate dintre unele branduri asiatice și cele consacrate s-au redus considerabil în ultimii ani, în timp ce avantajul competitiv al prețului rămâne important.

Un alt subiect discutat frecvent pe culoarele expoziției este reducerea diferențelor dintre segmentul premium și cel buget. Dacă în trecut alegerea era simplă și se baza aproape exclusiv pe notorietatea brandului, astăzi mulți comercianți recunosc faptul că anumite produse din segmentul economic oferă performanțe care răspund fără probleme nevoilor majorității utilizatorilor. Acest lucru explică și interesul crescut pentru producătorii asiatici prezenți la Köln.

„Se observă clar că producătorii chinezi investesc mult în dezvoltare și în prezența pe piața europeană. Sunt branduri care acum câțiva ani erau aproape necunoscute și care astăzi concurează serios în anumite segmente. Evident, piața premium va exista întotdeauna, dar pentru foarte mulți clienți contează să găsească un echilibru bun între preț și performanță”, a adăugat Alexandru Turcu.

S-a discutat mult și despre impactul măsurilor comerciale adoptate de Uniunea Europeană (taxele anti-dumping) asupra importurilor de anvelope din China. Mulți distribuitori și producători urmăresc cu atenție evoluția costurilor și modul în care acestea vor influența competitivitatea brandurilor asiatice pe piața europeană în următorii ani.

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Anvelopele moto de buget, tot mai prezente în Europa

O categorie care pare să crească de la ediție la ediție este cea a anvelopelor pentru motociclete și scutere. Pe lângă producătorii consacrați, tot mai multe companii asiatice încearcă să câștige cotă de piață în Europa prin produse accesibile destinate utilizării de zi cu zi.

Pentru distribuitori, segmentul moto reprezintă o oportunitate interesantă, mai ales în contextul creșterii numărului de motociclete și scutere în marile orașe europene. În plus, mulți utilizatori caută soluții cu prețuri mai accesibile pentru motocicletele utilizate ocazional sau pentru deplasările urbane.

„La moto observăm aceeași tendință pe care am văzut-o acum câțiva ani și la autoturisme. Apar tot mai multe branduri care oferă produse corecte la prețuri competitive. Nu vor înlocui peste noapte numele consacrate, dar pentru o parte importantă a clienților reprezintă deja o alternativă care merită luată în calcul”, menționează Alexandru Turcu.

Transportatorii urmăresc costul real, nu doar prețul

În sectorul de transport, discuțiile sunt și mai pragmatice. Operatorii de flote sunt interesați în primul rând de costurile pe termen lung și de eficiența fiecărui kilometru parcurs.

Daniel Curea, de la Tyres Job, consideră că acesta este unul dintre mesajele principale ale ediției din acest an.

„Dacă acum câțiva ani prima întrebare era cât costă anvelopa, acum discuția începe cu câți kilometri face și cât carburant poate economisi. Transportatorii sunt mult mai atenți la costul total de exploatare și asta îi obligă și pe producători să vină cu soluții mai performante.”

Potrivit lui Daniel, tehnologia începe să joace un rol tot mai important și în administrarea flotelor.

„Am văzut foarte multe soluții de monitorizare și management al anvelopelor. Presiune, temperatură, uzură, totul poate fi urmărit aproape în timp real. Pentru o flotă mare, diferențele de cost pot fi semnificative. Cred că în următorii ani astfel de sisteme vor deveni o normalitate.”

Reșaparea și reciclarea revin în prim-plan

O soluție care apare din ce în ce mai des în discuțiile dintre profesioniști,este reșaparea anvelopelor de camion și valorificarea anvelopelor uzate.

Creșterea costurilor de operare și presiunea privind reducerea amprentei de carbon determină multe companii să caute soluții sustenabile și eficiente economic.

La THE TIRE COLOGNE 2026 am găsit zone dedicate economiei circulare, unde companiile prezintă tehnologii de reciclare, reutilizare a materiilor prime și procese prin care durata de viață a anvelopelor poate fi extinsă.

Mai mult networking decât vânzare

Cea mai importantă concluzie este că,astfel de târguri nu mai sunt doar despre produse,ele sunt despre relații comerciale, parteneriate și schimb de informații.

Mulți dintre participanți vin la Köln nu neapărat pentru a cumpăra sau vinde imediat, ci pentru a înțelege ce urmează în industrie.

În halele expoziționale se discută despre inteligență artificială, automatizare, digitalizare, logistică și sustenabilitate aproape la fel de mult cum se discută despre anvelope,iar acest lucru spune multe despre direcția în care merge piața.

Koln rămâne punctul de întâlnire al industriei.

Dincolo de lansările de produse și prezentările tehnologice, THE TIRE COLOGNE rămâne locul unde se stabilesc direcții de business, se construiesc parteneriate și se observă primele semnale ale schimbărilor care vor influența piața în următorii ani.

Ediția din 2026 a confirmat câteva tendințe clare: ascensiunea brandurilor asiatice, dezvoltarea accelerată a segmentului pentru vehicule electrice, digitalizarea serviciilor și interesul tot mai mare pentru soluțiile sustenabile. Pentru comercianți, distribuitori și operatori de flote, mesajul este simplu: piața devine mai competitivă ca niciodată, iar adaptarea rapidă va face diferența dintre cei care urmează tendințele și cei care le creează.

THE TIRE COLOGNE 2026 confirmă că viitorul industriei anvelopelor nu se mai construiește doar în fabrici, ci și prin tehnologie, servicii și capacitatea de a răspunde rapid cerințelor unei piețe aflate într-o continuă transformare.