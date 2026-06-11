Incendiu puternic la o locuință din Slănic-Moldova. Acoperișul casei, afectat pe o suprafață de 230 de metri pătrați

Un incendiu a izbucnit în această seară la o locuință situată în cartierul Cireșoaia din orașul Slănic-Moldova, intervenția promptă a pompierilor împiedicând extinderea flăcărilor la construcțiile învecinate.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, alarma a fost dată printr-un apel la numărul unic de urgență 112. La locul evenimentului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, precum și forțe și mijloace ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Slănic-Moldova.

Echipajele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să stingă focul înainte ca acesta să se extindă și mai mult. În urma incendiului, a fost afectată o suprafață de aproximativ 230 de metri pătrați din acoperișul locuinței.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Primele cercetări indică drept cauză probabilă a producerii incendiului un scurtcircuit electric.

Reprezentanții ISU reamintesc cetățenilor importanța verificării periodice a instalațiilor electrice și a evitării improvizațiilor, măsuri esențiale pentru prevenirea unor astfel de incidente care pot pune în pericol bunurile și viețile oamenilor.