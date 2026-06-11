Avertizare hidrologică: Cod galben și Cod portocaliu pe mai multe râuri din bazinul Siret. Județul Bacău, printre zonele vizate

Administrația Bazinală de Apă Siret a emis o avertizare hidrologică de Cod galben și Cod portocaliu pentru mai multe cursuri de apă din spațiul hidrografic Siret, ca urmare a precipitațiilor prognozate și a condițiilor hidrometeorologice favorabile producerii de viituri.

Potrivit hidrologilor, avertizarea de Cod galben este valabilă în perioada 11 iunie 2026, ora 12:00 – 12 iunie 2026, ora 24:00 și vizează râurile din bazinele hidrografice Râmnicu Sărat, Putna, Bârlad, Trotuș, Bistrița, Moldova, Suceava, precum și afluenții mici ai râului Siret din județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vrancea, Galați, Harghita, Covasna și Buzău.

De asemenea, a fost emis un Cod portocaliu pentru intervalul 11 iunie 2026, ora 14:00 – 12 iunie 2026, ora 12:00, pe sectoare ale râurilor Râmnicu Sărat, Putna, Trotuș, Bistrița, Moldova și Suceava, unde există riscul producerii unor fenomene hidrologice periculoase de intensitate ridicată.

În perioadele menționate sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efecte potențiale de inundații locale, creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor pe unele cursuri de apă, precum și depășirea cotelor de apărare.

Specialiștii atrag atenția că fenomenele prognozate se pot manifesta și pe afluenții de grad inferior ai râurilor vizate, dar și pe cursurile de apă necadastrate din bazinele hidrografice aflate sub avertizare.

Reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Siret precizează că echipele instituției monitorizează permanent evoluția situației hidrologice și recomandă populației să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze zone inundate și să urmărească informațiile și recomandările transmise de autorități.