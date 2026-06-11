Lucrările pe lotul 3 al Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani avansează. A început așternerea stratului de legătură al carosabilului

Lucrările la lotul 3 Mircești – Pașcani al Autostrăzii A7 continuă într-un ritm susținut, antreprenorul demarând așternerea mixturilor asfaltice pentru stratul de legătură pe anumite sectoare ale traseului.

Potrivit informațiilor prezentate de constructor, în zona comunei Mircești, județul Iași, sunt mobilizate echipe și utilaje specifice acestei etape de execuție, inclusiv un finisor cu deschidere de 14 metri, cilindri compactori, autobasculante pentru transportul mixturii asfaltice și muncitori specializați.

După finalizarea lucrărilor de pregătire a suprafeței, de la începutul acestei săptămâni au fost așternuți aproximativ trei kilometri liniari de mixtură asfaltică pentru stratul de bază. În prezent, se execută stratul de legătură pe un sector de circa 11 kilometri pregătit pentru această etapă.

În paralel cu lucrările la structura rutieră, continuă execuția terasamentelor, construcția structurilor, precum și relocarea rețelelor de utilități aflate pe amplasamentul viitoarei autostrăzi.

Lotul 3 Mircești – Pașcani are o lungime totală de 28,09 kilometri, iar la sfârșitul lunii mai 2026 stadiul fizic al lucrărilor era de 51%.

Contractul pentru realizarea acestui tronson a fost semnat la data de 15 februarie 2023, iar lucrările sunt executate de asocierea formată din SPEDITION UMB SRL, SA&PE CONSTRUCT SRL și TEHNOSTRADE SRL, cu finanțare asigurată din fonduri europene.

A7, cunoscută și sub denumirea de Autostrada Moldovei, reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, urmând să asigure o conexiune rapidă între regiunile Moldovei și rețeaua națională de autostrăzi.

Sursa video: DRDP Iași