De curând, în cadrul Conferința Naționale INOMENT (Inovație – Noi abordări – Oportunități – Mentorat pentru educația viitorului – Experiență – Networking – Transformare) – Modele inovative de mentorat didactic în formarea profesorilor, ediția a III-a, organizată de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Facultății de Științe, de a fost lansată publicația „Inteligența Artificială în educație. De la concept, la lecția viitorului”, coordonatori prof. Aurelia Bocancea, prof Lucia-Cerasela Roșu, prof. Adriana Vrabie, prof. Gabriel Stan și prof. univ. dr. halib. Liliana Mâță, organizatorul moderatorul evenimentului.

Despre volum

Într-un peisaj educațional aflat în plină transformare digitală, volumul „Inteligența Artificială în educație. De la concept la lecția viitorului”, recent apărut la Editura „Alma Mater” a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Colecția Științe, reprezintă o apariție editorială de referință, venită ca un răspuns concret la provocările pedagogice ale secolului XXI.

Concepută și redactată de un colectiv de cadre didactice din învățământul preuniversitat și universitar, cu o vastă experiență practică, lucrarea își propune să demistifice utilizarea tehnologiilor avansate la clasă și să ofere un ghid metodologic clar pentru profesorii și mentorii care doresc să devină arhitecți ai educației de mâine.

Ghidul depășește granițele simplei teorii informatice, fiind concepută ca un instrument de lucru hibrid, ce îmbină rigoarea științifică cu aplicabilitatea imediată în procesul de predare-învățare-evaluare.

Direcții tematice și piloni principali

Structura lucrării urmărește un parcurs logic, menit să ghideze cadrul didactic de la înțelegerea fenomenului tehnologic până la implementarea lui la catedră:

 Clarificări conceptuale: Definirea și adaptarea conceptelor de Inteligență Artificială (IA) pentru mediul școlar, explicarea algoritmilor și a modului în care aceștia pot sprijini activitatea profesorului.

 Designul „Lecției Viitorului”: Modele practice de proiectare didactică în care IA este integrată organic pentru a personaliza învățarea, a stimula creativitatea elevilor și a eficientiza managementul timpului la clasă.

 Dimensiunea etică și reflexivă: Abordarea responsabilă a utilizării IA, un aspect crucial în formarea noilor generații. Cartea oferă repere clare privind limitele tehnologiei, combaterea plagiatului și dezvoltarea gândirii critice în rândul elevilor.

Ghidul a fost conceput ca o hartă strategică în trei etape complementare.

Modulul 1 pune bazele: demitizăm tehnologia, explicăm pe înțelesul tuturor ce sunt învățate automate, rețelele neuronale și procesarea limbajului natural, și explorăm toate oportunitățile — personalizare, automatizare, accesibilitate — cât și provocările etice inerente: echitate, confidențialitate, impactul asupra identității profesionale. Cunoașterea instrumentului este primul pas spre stăpânirea lui.

Modulul 2 face trecerea de la teorie la acțiune. Descoperim cum sistemele de învățare adaptivă identifică punctele forte și slabe ale energiei eleve, cum chatboții oferă suport instant, cum și jocurile educaționale transformă într-o experiență captivantă, și cum evaluarea automată, completată de feedback personalizat, poate economisi ori întregi din profesorul timpulului, redirecționează acolo unde este uman cu adevărat.

Modulul 3 ancorează totul în realitate. Prin ateliere practice, simulări de scenarii și studii de caz din școli care au implementat deja aceste soluții, acest modul nu oferă doar inspirație, ci și lecții concrete despre ce funcționează, ce eșuează și de ce — pentru ca drumul tău să fie mai scurt și mai sigur decât celor care se îngrijesc de mers fără hartă.

Nu este un manual tehnic și nici un manifest utopic. Este o invitație la reflecție și la acțiune, adresa profesorului care înțelege că succesul în educația de mâine nu va aparține celor care concurează cu mașinile, ci celor care care învață să colaboreze cu ele — pentru a crea o educație mai umană, mai echitabilă și mai inspirată. Vă dorim o lectură rodnică și o practică îndrăzneață.

Impactul în comunitatea educațională

Astfel, cartea a fost rapid recunoscută de mentorii și specialiștii prezenți ca o resursă indispensabilă pentru definirea noului profil profesional al cadrului didactic.

Într-o eră în care sistemul preuniversitar și cel universitar trebuie să colaboreze strâns pentru a ține pasul cu evoluția tehnologică exponențială, acest volum reprezintă puntea perfectă între mentoratul clasic și inovația digitală disruptivă.

Concluzia autorilor

Inteligența Artificială nu vine să înlocuiască profesorul, ci să îi potențeze rolul. „Lecția viitorului” este cea în care tehnologia devine un catalizator al interacțiunii umane, transformând actul de învățare într-o experiență dinamică, adaptată fiecărui elev în parte.