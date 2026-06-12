Bacăul va avea primul serviciu public de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, printr-un proiect european de aproape 5 milioane de lei

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Îngrijire la domiciliu și sprijin pentru socializare – servicii integrate pentru persoanele vârstnice din municipiul Bacău”, în valoare de aproape 5 milioane de lei, finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021–2027.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Filiala Bacău a Crucii Roșii Române, contractul fiind încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru program.

Potrivit reprezentanților municipalității, investiția va permite înființarea și licențierea primului serviciu public specializat de îngrijire la domiciliu destinat persoanelor vârstnice din municipiul Bacău. Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 40 de luni, între 1 iunie 2026 și 30 septembrie 2029.

Obiectivul principal îl reprezintă creșterea accesului la servicii de îngrijire pentru seniorii cu venituri reduse, în contextul în care numărul beneficiarilor unor astfel de servicii rămâne redus la nivel național, iar în municipiul Bacău numeroase persoane vârstnice se confruntă cu dificultăți generate de lipsa sprijinului specializat și de resursele financiare limitate.

În cadrul proiectului, 107 persoane vârstnice vulnerabile vor beneficia, timp de cel puțin 12 luni fiecare, de servicii integrate de îngrijire la domiciliu. Pachetul de servicii va include îngrijire personală, sprijin pentru activitățile zilnice, servicii sociale complementare, activități de socializare, terapie ocupațională, kinetoterapie și programe de stimulare cognitivă.

De asemenea, proiectul prevede formarea personalului implicat în furnizarea serviciilor și desfășurarea unor campanii de informare și conștientizare privind importanța sprijinirii persoanelor vârstnice și promovarea unei îmbătrâniri active.

Reprezentanții Primăriei Bacău consideră că investiția reprezintă un pas important în dezvoltarea serviciilor sociale dedicate seniorilor și în consolidarea unei comunități mai incluzive, în care persoanele vârstnice să poată beneficia de sprijin și condiții pentru o viață demnă.