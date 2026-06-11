Ploaia care a ținut pompierii pe drumuri. O seară cu ape revărsate în Dărmănești, Târgu Ocna și Dofteana

După-amiaza de joi a adus în vestul județului Bacău mai mult decât o simplă ploaie de vară. În Dărmănești, Târgu Ocna și Dofteana, apa căzută într-un timp scurt a început să se adune în curți, beciuri, garaje și chiar în locuințe, transformând o seară obișnuită într-o cursă contra cronometru pentru pompieri.

Primele apeluri au început să sosească pe măsură ce norii grei s-au descărcat peste Valea Trotușului. La început părea vorba doar despre câteva gospodării afectate. În Dărmănești, pompierii au fost solicitați să evacueze apa dintr-o locuință de pe strada Chimiei. În același timp, la Târgu Ocna, pe strada Pârâul Vâlcica, un garaj a fost inundat, iar intervenția a fost preluată de voluntarii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. La Dofteana, o curte s-a umplut de apă, fiind nevoie de intervenția pompierilor militari.

Pe măsură ce orele treceau, bilanțul avea să crească. La ora 19.30, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău anunța deja 11 intervenții. Cele mai multe erau în Dărmănești, unde pompierii fuseseră chemați de nouă ori pentru evacuarea apei: o dată dintr-o locuință și de opt ori din curți inundate.

În multe gospodării, oamenii au privit neputincioși cum apa le acoperă aleile, grădinile și anexele. Cu pompe, furtunuri și autospeciale, echipajele au încercat să țină pasul cu solicitările care veneau una după alta.

Spre seară, situația s-a agravat. La ora 21.30, numărul intervențiilor aproape că se dublase. Numai în Dărmănești se înregistraseră 16 misiuni. Apa a pătruns nu doar în curți, ci și în trei beciuri, iar o locuință a necesitat din nou intervenția salvatorilor. Curțile inundate au rămas principala problemă, 12 gospodării fiind afectate de acumulările de apă.

În Târgu Ocna și Dofteana, situațiile au rămas punctuale, însă suficient de serioase pentru a necesita intervenția echipelor de urgență. La Târgu Ocna, garajul inundat de pe strada Pârâul Vâlcica a rămas singura solicitare raportată, în timp ce la Dofteana pompierii au continuat să lucreze pentru evacuarea apei din curtea afectată.

În spatele cifrelor din bilanțurile operative se află însă gospodării inundate, beciuri pline cu apă și oameni care au petrecut seara privind spre cer, sperând că ploaia se va opri. Pentru pompierii băcăuani, ziua nu s-a încheiat odată cu lăsarea întunericului. Forțele de intervenție au rămas mobilizate în teren, pregătite să răspundă oricărei noi solicitări.

Într-o vară care abia începe, episodul de joi a fost încă o demonstrație a modului în care fenomenele meteorologice intense pot transforma, în doar câteva ore, liniștea unei comunități într-o luptă cu apa.