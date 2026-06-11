Femeie în stare gravă după ce a fost înjunghiată de soț. Bărbatul a încercat apoi să se sinucidă

O femeie în vârstă de 49 de ani din comuna Mărgineni, județul Bacău, a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost atacată cu un cuțit de propriul soț. Potrivit anchetatorilor, după agresiune, bărbatul, în vârstă de 52 de ani, a încercat să își ia viața folosind aceeași armă albă.

Incidentul s-a petrecut miercuri seară, pe fondul unui nou conflict izbucnit între cei doi soți. Potrivit surselor din anchetă, bărbatul consumase alcool și ar fi fost motivat de gelozie în momentul atacului, informează ProTV.

Apropiații familiei susțin că relația dintre cei doi era marcată de numeroase episoade de violență și scandaluri. Mai mult, pe numele agresorului fusese emis, în urmă cu aproximativ trei săptămâni, un ordin de protecție valabil 60 de zile de către Judecătoria Bacău. Cu toate acestea, bărbatul continua să meargă la domiciliul comun, fără ca femeia să sesizeze autoritățile.

„Era violent”, a declarat mătușa victimei, precizând că femeia mai fusese agresată și în trecut.

Vecinii au fost cei care au auzit scandalul și au alertat autoritățile prin apel la 112. La fața locului au intervenit două echipaje medicale, care i-au transportat pe cei doi soți la Spitalul Județean de Urgență Bacău.

Femeia a suferit răni extrem de grave, medicii constatând perforarea plămânilor și a ficatului. Ea a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență.

„A avut complicații. Actul chirurgical a durat până la patru ore. Amândouă persoanele au rămas internate în Secția de Chirurgie Generală”, a declarat Aurelia Țaga, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău.

În locuință se afla și fiica minoră a celor doi soți. Potrivit informațiilor disponibile, copilul a fost scos din casă de un vecin înainte de producerea scenei violente. Fetița se află în prezent în grija unei rude.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău s-a autosesizat în acest caz.

„DGASPC Bacău s-a autosesizat în legătură cu situația petrecută în comuna Mărgineni și în prezent efectuează evaluarea inițială împreună cu autoritățile locale”, a precizat Ada Delia Bâlc, șef centru în cadrul serviciului Telefonul Copilului 119.

Cercetările sunt desfășurate în prezent sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor. Procurorul de caz urmează să îi audieze pe cei doi soți după ce starea lor de sănătate va permite acest lucru. În cazul unei condamnări, bărbatul riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.