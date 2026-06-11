Judo/ Cupa „1 Iunie”: CSM Bacău: bucurie, energie și 19 medalii

Ziua lor este în… fiecare zi. Și, îndeosebi, cu ocazia fiecărei competiții. Pentru judoka antrenați de Aurel Chelariu și Simona Aruș la CSM Bacău lucrurile nu puteau sta altfel la Cupa „1 Iunie”, una dintre cele mai longevive întreceri de profil din Bacău. Ajunsă la cea de-a 23-a ediție, competiția a reunit pe 5 iunie, în Sala Sporturilor din Bacău, aproximativ 300 de sportivi. Iar „CSMeii” băcăuani și-au respectat blazonul, cucerind 19 medalii. „Viitorul sună bine, așa cum o arată și rezultatele acestea ce reflectă curaj, muncă și spirit de echipă. Deliciul l-au făcut micii judoka reprezentând categoria de vârstă 2019-2020”, au declarat antrenorii CSM Bacău, Aurel Chelariu și Simona Aruș.

Rezultatele CSM Bacău

Locul 1: Alessandra Cojan Under 10, Tudor Herciu U12, Davide Cojan U14.

Locul 2: Ariana Avădanei U10, Natalia Herciu U12, Alexandru Nedelcu U12, Medeea Cârstiuc U14, Ovidiu Stanciu U14.

Locul 3: Rebeca Moraru U8, Matei Păduraru U8, Radu Grosu U8, Rareș Marin U8, Răzvan Baciu U8, Patrick Vântu U10, Marian Cătău U10, Erik Spiridon U10, Sânziana Popa U12, Tudor Grosu U12, Yanis Ceomârtan U14.

Dan Sion