Cod galben menținut pe râul Trotuș și afluenții săi din județul Bacău. INHGA a actualizat avertizarea hidrologică

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a actualizat Avertizarea Hidrologică nr. 60 emisă în data de 11 iunie 2026, menținând Codul Galben pentru anumite cursuri de apă din județul Bacău.

Potrivit hidrologilor, în intervalul 12 iunie, ora 12:00 – 13 iunie, ora 16:00, sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, precum și creșteri de debite și niveluri pe unele cursuri de apă, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

În județul Bacău, avertizarea vizează râul Trotuș și afluenții acestuia din sectorul situat aval de Stația Hidrometrică Ghimeș-Făget și amonte de confluența cu râul Tazlău.

Specialiștii atrag atenția că fenomenele hidrologice prognozate se pot manifesta cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din zonele montane și submontane ale bazinului hidrografic Trotuș, în funcție de evoluția precipitațiilor din următoarele ore.

Administrația Bazinală de Apă Siret monitorizează permanent situația din teren și anunță că este pregătită să intervină, în colaborare cu autoritățile competente, pentru gestionarea eventualelor efecte generate de creșterile de debite și niveluri.

Autoritățile recomandă populației din zonele vizate să urmărească informațiile și avertizările oficiale, să evite traversarea cursurilor de apă în perioadele cu debite crescute și să adopte măsuri preventive pentru protejarea vieții și a bunurilor.

Conform actualizării emise de INHGA, începând cu 12 iunie, ora 12:00, avertizarea hidrologică a fost ridicată pentru celelalte bazine hidrografice aflate anterior sub incidența Codului Galben, acestea nemaiprezentând risc hidrologic semnificativ.