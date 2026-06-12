Volei masculin/ Cadeți: CSȘ Bacău, câștigătoarea turneului final al Ligii 2

Echipa antrenată de Ionuț Vasluianu a dat și doi dintre laureații întrecerii de la Brașov: Victor Zaharia, desemnat cel mai bun trăgător secund și Darius Tătaru, cel mai bun libero. Tehnicianul băcăuan a cunoscut și o altă satisfacție majoră: fostul său elev de la CSȘ, internaționalul Matei Sava a devenit vice-campion al României cu Arcada Galați U19 și campion național U17 cu formația de pe Dunăre

La nivel instituțional, stagiunea competițională 2025-2026 s-a dovedit pentru echipa de volei masculin U17 a CSȘ Bacău (și nu numai pentru ea, de altfel) una sub semnul lui zero în planul susținerii financiare. Se pot obține rezultate fără niciun sprijin economic din partea propriului club? Uite că se poate. Sau, mai bine zis, se mai poate. Locul 1 la turneul final al Ligii 2 obținut de cadeții băcăuani la turneul final de la Brașov stă mărturie.

Dar felul acesta de a fi lăsat de izbeliște de tocmai cei care ar trebui să te ajute nu e nici ok și nici plăcut. Iar pe termen lung este total neproductiv. Și, evident, descurajator. Din fericire, antrenorul voleibaliștilor U17 ai CSȘ Bacău, Ionuț Vasluianu nu s-a lăsat decurajat la începutul sezonului, atunci când a fost anunțat de către conducerea CSȘ Bacău că nu sunt bani și că totul depinde de implicarea în totalitate a părinților în ceea ce privește partea financiară: taxa de înscriere în campionat, cursurile de perfecționar a antrenorilor, cazarea, masa, transportul, arbitrajele și vizele medicale periodice.

„Beneficiind de mobilizarea jucătorilor, de implicarea părinților și de sprijinul sponsorilor Casesmart, Novel și Bilbor cărora țin să le mulțumesc mediatizat am venit cu un răspuns pe măsură pentru toți cei care vor să vadă și să audă: locul 1 în liga secundă la turneul final de la Brașov”, a declarat profesorul Vasluianu. Mizând pe un lot compus din Victor Zaharia, Darius Tătaru, Petru Holtea, Mario Băbuță, George Ciutescu, Toma Rotaru, Marian Năstase, Mihnea Mocanu, Ștefan Șuhan, Denis Câdă, Leonardo Sumănaru, Ștefan Zaharia și Robert Roșu, CSȘ Bacău s-a impus în turneul final de la Brașov cu patru victorii din cinci, acumulând 13 puncte și lăsând în urmă formații precum CS Oțelu Roșu, CSȘ Toplița, CSȘ D. Golescu- Câmpulung Muscel, CSM Corona Brașov și CS Dinamo București.

Mai mult, băcăuanii au dat și doi dintre cei mai buni jucători ai întrecerii. Astfel, Victor Zaharia a fost desemnat principalul trăgător secund, iar Darius Tătaru a fost desemnat cel mai bun libero. Și cum cele bune obișnuiesc să se adune, antrenorul Ionuț Vasluianu a mai cunoscut o satisfacție majoră în această ediție competițională. I-a oferit-o fostul său elev, Matei Sava.

Un produs sută la sută al CSȘ Bacău, Matei Sava și-a continuat parcursul competițional la Arcada Galați, cu care s-a laureat vice-campion al României U19 și campion național U17, fiind creditat și cu titlul de cel mai bun ridicător al turneului final. În egală măsură, Sava este coordonatorul echipei naționale atât la U17, cât și la U19, ambele reprezentative fiind calificate la Europenele din Italia, respectiv Mondialele din Qatar.

„Mă bucură ascensiunea și reușitele lui Matei, așa cum mă bucură atitudinea băieților noștri care au câștigat turneul final de la Brașov”, a declarat antrenorul CSȘ Bacău U17, Ionuț Vasluianu, care a adăugat: „Trag un semnal de alarmă pentru cei care vor să susțină acești tineri ai Bacăului pentru că ei sunt viitorul nostru și cartea noastră de vizită”. A bon entendeur…