Șefii serviciilor voluntare pentru situații de urgență au participat la o nouă sesiune de instruire, la Onești

Șefii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență (SVSU) din județul Bacău au participat la cea de-a doua serie de instruire organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Bacău (ISUJ), activitatea desfășurându-se în municipiul Onești.

Potrivit reprezentanților instituției, întâlnirea face parte din programul de pregătire continuă a personalului implicat în gestionarea situațiilor de urgență și are ca scop consolidarea capacității de intervenție și coordonare la nivel local.

În cadrul sesiunii de instruire au fost abordate mai multe teme esențiale pentru activitatea serviciilor voluntare. Printre acestea s-au numărat organizarea și planificarea activităților de prevenire, modul de gestionare a situațiilor de urgență generate de inundații, conform legislației în vigoare, precum și colaborarea dintre inspectoratul pentru situații de urgență și serviciile voluntare din localități.

De asemenea, participanții au discutat despre acțiunile pe care serviciile voluntare trebuie să le desfășoare până la sosirea forțelor profesioniste de intervenție.

O parte importantă a instruirii a fost dedicată și prezentării reglementărilor legislative actualizate, în special prevederilor Ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr. 51/2024, care stabilește procedura de avizare și autorizare a serviciilor voluntare și introduce cerințe europene privind dotarea acestora.

Întâlnirea s-a încheiat cu o sesiune de discuții și concluzii, în cadrul căreia participanții au formulat propuneri privind îmbunătățirea activității și a cooperării între structurile implicate.

Reprezentanții ISUJ Bacău subliniază că astfel de instruiri contribuie la creșterea nivelului de pregătire și la îmbunătățirea coordonării în teren, pentru asigurarea unui răspuns rapid și eficient în sprijinul comunităților în situații de urgență.