Bărbat din Neamț, împușcat mortal de polițiști după ce ar fi tras asupra acestora cu o armă de vânătoare

Un bărbat în vârstă de 37 de ani din localitatea Hangu, județul Neamț, a murit după ce a fost împușcat de polițiști în timpul unei intervenții, în seara zilei de 23 aprilie, după ce ar fi deschis focul asupra forțelor de ordine.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, alerta a fost dată la ora 21:14, printr-un apel la 112 făcut de o femeie de 58 de ani. Aceasta a anunțat că ginerele său i-ar fi amenințat cu moartea pe ea, pe soțul său și pe fiica sa, încercând astfel să își determine soția și cei trei copii minori să revină la domiciliu.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au evaluat situația și au stabilit că există un risc iminent, fiind emise trei ordine de protecție provizorii. Verificările au arătat că bărbatul deținea legal arme de vânătoare.

Pentru punerea în aplicare a măsurilor legale, la locuința acestuia au intervenit polițiștii, sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) Neamț. Aceștia au încercat să ia legătura cu bărbatul și i-au solicitat să deschidă ușa, adresându-i somațiile legale.

Potrivit IPJ Neamț, în acel moment bărbatul ar fi executat mai multe focuri de armă asupra luptătorilor SAS. În aceste condiții, aceștia au făcut uz de armă, bărbatul fiind rănit.

La fața locului au fost solicitate echipaje medicale, însă, în ciuda intervenției acestora, a fost declarat decesul bărbatului. Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț a fost informat despre incident.

Reprezentanții poliției au precizat că intervenția s-a desfășurat cu respectarea prevederilor legale privind uzul de armă. Potrivit acestora, polițiștiii s-au legitimat și au efectuat somațiile legale înainte de a deschide focul, reacționând doar după ce suspectul le-ar fi pus viața în pericol prin tragerea cu arma de vânătoare.

Conform IPJ Neamț, bărbatul deținea o carabină calibrul .308 (7,62×51) și o pușcă de vânătoare calibrul 12 gauge, ambele încărcate și pregătite în momentul intervenției. După imobilizarea acestuia, polițiștii au solicitat imediat asistență medicală și au anunțat procurorul competent.