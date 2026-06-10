Bacău: Polițist aflat în timpul liber a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism

Un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău a dat dovadă de spirit civic și promptitudine după ce a intervenit pentru limitarea efectelor unui incendiu izbucnit la un autoturism, în municipiul Bacău.

Potrivit IPJ Bacău, incidentul s-a produs luni, 9 iunie, în jurul orei 16:00. Agentul-șef de poliție Zamfir Răzvan, din cadrul Secției 1 Poliție Bacău, se afla în timpul liber când a observat un autoturism cuprins de flăcări în zona compartimentului motor, incendiul extinzându-se și către interiorul vehiculului.

Polițistul a acționat imediat și a alertat proprietarii mașinilor parcate în apropiere, solicitându-le să le mute pentru a evita propagarea incendiului. Ulterior, acesta a luat un stingător de la un magazin din zonă și a intervenit pentru lichidarea focului.

Din cauza scurgerilor de carburant, incendiul s-a reaprins de mai multe ori, însă agentul de poliție a reușit să îl țină sub control până la sosirea echipajelor de pompieri, care au stins complet incendiul.

Reprezentanții IPJ Bacău l-au felicitat pe agentul-șef de poliție Zamfir Răzvan pentru curajul, spiritul civic și reacția promptă de care a dat dovadă în gestionarea situației.