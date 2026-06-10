Gala Portului Popular revine la Slănic-Moldova. Două zile dedicate tradițiilor românești în Parcul Central

Stațiunea Slănic-Moldova va găzdui în perioada 13-14 iunie cea de-a cincea ediție a Galei Portului Popular, eveniment organizat de Primăria Slănic-Moldova și Asociația Mugurașii Agășeni, dedicat promovării și conservării patrimoniului cultural tradițional românesc.

Manifestările se vor desfășura în Parcul Central al stațiunii și vor reuni participanți din mai multe zone etnografice ale țării, printre care Banatul, Valea Someșului, zona Sibiului, Moldova, Bucovina, Neamț și Valea Muntelui.

Programul va include o amplă paradă a portului popular, care va porni de la Cazinoul din Slănic-Moldova și va traversa parcul până la Foișorul Muzical. Organizatorii anunță că publicul va avea ocazia să admire costume tradiționale autentice și să descopere diversitatea portului popular românesc.

Pe parcursul celor două zile vor avea loc și spectacole de dansuri populare susținute de ansambluri din zona Trotușului, Valea Siretului, Valea Someșului și județul Neamț, care vor aduce în fața spectatorilor hore, sârbe și alte jocuri tradiționale.

Un punct de atracție al evenimentului îl va reprezenta expoziția de costume populare realizate de meșterul popular Aliona, care va prezenta creații inspirate din tradițiile autentice românești.

Atmosfera de sărbătoare va fi completată de recitalurile interpreților de muzică populară Laura Haidău, reprezentantă a Bucovinei, și Roberta Rață, reprezentantă a Moldovei.

Potrivit organizatorilor, scopul principal al Galei Portului Popular este promovarea valorilor tradiționale și aducerea în prim-plan a portului, cântecului și dansului popular românesc.

În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile, activitățile vor fi mutate pe terasa dinspre parc a Cazinoului din Slănic-Moldova.