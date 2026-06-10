Ajută-ți portofelul să țină pasul cu canicula: recomandările Climazone pentru folosirea eficientă a aerului condiționat

Facturile la energie pot crește vara, mai ales când aparatul de aer condiționat funcționează inutil mai multe ore în zilele caniculare.

După încheierea schemei de plafonare a prețurilor la energia electrică și majorarea TVA la 21%, consumul suplimentar din locuință contează mai mult pentru bugetul lunar.

În acest articol, explorăm bunele practici recomandate de specialiștii Climazone pentru eficienizarea consumului de energie al aparatului de aer condiționat, în special în timpul sezonului cald.

Recomandările Climazone pentru eficientizarea consumului de energie al aerului condiționat

Consumul unui aparat de aer condiționat depinde de dimensionarea corectă a aparatului în raport cu spațiul, izolația, orientarea camerei, aportul de căldură din exterior, durata de funcționare și eficiența sezonieră a modelului.

Pe baza acestor criterii, blogul Climazone ne recomandă câteva măsuri simple pentru utilizarea mai eficientă a echipamentului:

Setează o diferență moderată între interior și exterior, de regulă până la 6-7 grade Celsius;

Curăță filtrele lunar sau chiar mai des, mai ales în perioadele cu utilizare intensivă;

Programează verificarea de mentenanță înaintea fiecărui sezon de utilizare;

Limitează aportul de căldură cu ajutorul jaluzelelor, perdelelor opace sau umbririi ferestrelor;

Folosește funcțiile automate ale aparatului atunci când modelul le are;

Alege, la achiziție, un model cu valori SEER și SCOP cât mai ridicate pentru bugetul tău.

Cum ajută temperatura setată la reducerea consumului?

Când diferența dintre temperatura setată și temperatura exterioară este mai mică, aparatul face un efort mai mic la răcire și, deci, consumă mai puțin din acest punct de vedere.

Dacă setezi aerul condiționat la 18-20 grade Celsius într-o zi foarte caldă, aparatul consumă mai multă energie pentru a încerca să atingă temperatura cerută.

Cum reduci căldura suplimentară care intră în locuință?

Eficiența în răcire a aparatului depinde și de factorii care sporesc căldura din încăpere, cum ar fi izolația slabă, ferestrele expuse mult timp la soare sau orientarea geografică, folosirea echipamentelor electrocasnice etc..

De aceea, pentru a eficientiza consumul aerului condiționat specialiștii Climazone ne recomandă să reducem, pe cât posibil, aportul de căldură în cameră prin bune practici precum:

Utilizarea jaluzelelor, a foliilor anti-UV sau a altor metode de umbrire;

Evitarea utilizării echipamentelor electrice în perioadele foarte calde;

Etanșarea pe cât posibil a ușilor și ferestrelor;

Aerisirea în timpul dimineții sau seara, când temperatura de afară e mai joasă.

Curățarea filtrelor influențează eficiența aparatului

Conform blogului Climazone, aerul condiționat recirculă aerul din cameră, iar filtrele încărcate cu praf pot restricționa debitul de aer, micșorând capacitatea echipamentului.

Când aerul circulă mai greu prin unitatea interioară, aparatul poate consuma mai multă energie pentru a răci încăperea.

Curățarea filtrelor este recomandată mai des în lunile în care aparatul este folosit zilnic. Înainte de curățare, verifică instrucțiunile modelului și lasă filtrele să se usuce complet înainte de a le remonta.

Deși curățarea periodică a filtrelor ajută la menținerea debitului de aer, aceasta nu înlocuiește verificarea făcută de un specialist.

Cum folosești funcțiile inteligente fără să supraestimezi economiile

Funcțiile inteligente pot ajuta la controlul consumului, dar efectul lor depinde de condițiile camerei și de modul de utilizare:

Modul Sleep poate ajusta treptat funcționarea aparatului pe timpul nopții.

Modurile Eco sau setarea Auto pentru ventilație pot limita funcționarea intensivă atunci când nu este nevoie de răcire rapidă.

Controlul prin Wi-Fi poate fi util pentru pornirea sau oprirea aparatului de la distanță.

Aceste funcții nu înlocuiesc dimensionarea corectă, curățarea filtrelor și mentenanța. Ele sunt mai utile atunci când aparatul este deja potrivit pentru spațiul în care funcționează.

Orientează-te în funcție de SEER și SCOP pentru un aparat mai eficient

Valorile SEER și SCOP ne arată cât de eficient răcește, respectiv încălzește un aparat de aer condiționat pe parcursul unui sezon de folosire.

Valorile sunt obținute în condiții de laborator, deci nu garantează același consum în orice locuință. În utilizarea reală, consumul este influențat de amplasarea aparatului, dimensionarea corectă, mentenanță, izolație, temperatura exterioară, durata de funcționare și temperatura setată.

Pentru o alegere informată, compară aparatele de aer condiționat după capacitate, clasa energetică, SEER, SCOP și condițiile recomandate în fișa modelului.

Un model dimensionat corect pentru spațiul tău poate ajuta la reducerea costurilor pe termen lung, mai ales dacă este folosit frecvent.