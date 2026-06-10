Bărbat de 78 de ani, găsit de polițiști după ce s-a rătăcit cu mașina într-o zonă împădurită din Răcăciuni

Un bărbat în vârstă de 78 de ani, din comuna Dofteana, a fost găsit și ajutat de polițiști să iasă dintr-o zonă împădurită din extravilanul comunei Răcăciuni, după ce s-a rătăcit cu autoturismul și a rămas blocat pe un drum forestier.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, în noaptea de 9 spre 10 iunie, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni au fost sesizați că o persoană aflată cu autoturismul într-o zonă împădurită nu mai reușea să identifice traseul de ieșire către drumul public.

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că bărbatul pătrunsese pe un drum forestier din extravilanul comunei Răcăciuni, unde s-a rătăcit. La un moment dat, autoturismul a rămas blocat pe terenul accidentat, iar șoferul nu a mai putut să își continue deplasarea și nici să părăsească zona prin propriile mijloace.

Polițiștii au demarat căutările și au reușit să îl localizeze pe bărbat. Cu sprijinul unor voluntari, acesta a fost ajutat să ajungă la drumul principal, de unde și-a putut continua deplasarea în siguranță către domiciliu.

Polițiștii recomandă cetățenilor să își planifice cu atenție traseele, să evite deplasările în zone izolate pe timpul nopții și să apeleze numărul unic de urgență 112 ori de câte ori se află într-o situație care le poate pune în pericol siguranța.