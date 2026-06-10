Patru minori, reținuți după ce ar fi furat și folosit opt autoturisme din Bacău

Polițiștii Biroului Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au reținut patru minori într-un dosar care vizează 20 de infracțiuni, între care furt calificat, furt în scop de folosință și conducerea unui vehicul fără permis.

Ancheta, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, a vizat activitatea infracțională a nouă minori cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani, șase dintre aceștia fiind din municipiul Bacău, iar ceilalți trei din comunele Sascut, Buhoci și Lipova.

Potrivit polițiștilor, în perioada martie–mai 2026, persoanele cercetate ar fi sustras în scop de folosință opt autoturisme parcate în diferite zone ale municipiului Bacău. Autovehiculele nu erau încuiate, iar cheile de contact se aflau în interior. După ce le-ar fi utilizat, suspecții le-ar fi abandonat în diverse locuri.

De asemenea, aceștia sunt bănuiți că au sustras mai multe bunuri din interiorul autoturismelor și că au comis acte de distrugere. În sarcina lor au fost reținute și infracțiuni privind conducerea unui autovehicul fără permis și punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat.

În urma activităților investigativ-operative, polițiștii au identificat cei nouă minori bănuiți de comiterea faptelor. La data de 8 iunie, după administrarea probatoriului, patru dintre aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto să își asigure întotdeauna vehiculele prin încuiere, să nu lase cheile în interiorul acestora și să evite păstrarea la vedere a bunurilor de valoare. De asemenea, este recomandată parcarea în zone iluminate sau supravegheate video pentru reducerea riscului de victimizare.