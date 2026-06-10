Loredana Groza – artista care s-a reinventat continuu și a rămas în prim-planul muzicii românești

Pe 10 iunie, una dintre cele mai cunoscute și influente artiste din România își sărbătorește aniversarea. Loredana Groza s-a născut la 10 iunie 1970, la Onești, în județul Bacău, și a devenit, în peste patru decenii de activitate, un simbol al muzicii pop românești.

Talentul său artistic s-a manifestat încă din copilărie. A început să cânte de la vârsta de trei ani, iar în adolescență a atras atenția compozitorilor români prin participarea la concursuri și emisiuni muzicale. Marele pas spre celebritate l-a făcut în 1986, când a câștigat concursul „Steaua fără nume”, deși era mai tânără decât limita minimă de vârstă admisă în competiție.

Consacrarea a venit odată cu lansarea piesei și a albumului „Bună seara, iubito”, în 1987. Melodia a provocat controverse în perioada comunistă și a fost supusă cenzurii, însă succesul său a fost uriaș. Albumul cu același nume avea să devină unul dintre cele mai bine vândute materiale discografice din istoria României.

De-a lungul carierei, Loredana a refuzat să rămână captivă unui singur stil muzical. A abordat pop, rock, dance, soul, influențe folclorice și chiar reinterpretări ale muzicii interbelice românești, reușind să atragă public din generații diferite. Capacitatea sa de reinventare a transformat-o într-un fenomen unic pe scena muzicală românească.

În afara muzicii, artista a avut o activitate bogată în televiziune și film. A jucat în producții cinematografice și seriale românești și a devenit cunoscută unui nou val de telespectatori în calitate de antrenor la emisiunea TV Vocea României, unde a contribuit la lansarea și promovarea unor noi talente.

Cu zeci de albume, sute de concerte și numeroase premii, Loredana Groza rămâne una dintre cele mai longevive și apreciate artiste din România. Vocea sa inconfundabilă, energia scenică și dorința permanentă de a experimenta au făcut ca numele său să traverseze cu succes schimbările de gusturi și generații.

La aniversarea sa, Loredana nu este doar o vedetă a muzicii românești, ci și o figură emblematică a culturii pop autohtone, cu o carieră care continuă să inspire artiști și admiratori deopotrivă.