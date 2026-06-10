Delia Aștefănoaie și-a făcut baremul atât pentru Europenele U18 din Italia, cât și pentru Mondialele U20 din SUA!

La Internaționalele României, atleta în vârstă de 16 ani pregătită de Teodora Jercălău la CSM Bacău a realizat un record personal în proba de 400 metri garduri, clasându-se a doua după campioana continentală U20, Ștefania Uță

Două dintr-un foc pentru Delia Ioana Aștefănoaie. În weekend, la Internaționalele României de la Craiova, atleta în vârstă de 16 ani antrenată de Teodora Jercălău la CSM Bacău a parcurs proba de 400 metri garduri în 60,58 secunde. Un timp excelent echivalent nu doar cu un record personal, ci și cu calificarea la Campionatele Europene Under 18 din Italia și la Campionatele Mondiale Under 20 din Statele Unite ale Americii!

Delia și-a reconfirmat baremul pentru Europenele U18 de luna viitoare, de la Rieti și, totodată, a îndeplinit baremul de participare la Mondialele U20 ce vor avea loc peste Ocean, la Oregon. Wow! Performanța de duminică, de la Craiova a plasat-o pe „CSMeoiaca” băcăuană pe un merituos loc doi în întrecerile senioarelor de la 400 metri garduri. Loc doi care capătă și mai multă valoare în condițiile în care prima poziție a fost adjudecată de campioana europeană U20 a probei, Ștefania Uță, atletă cu dublă legitimare, CS Vâlcea 1924/ CSM Onești. Ștefi, care este cu trei ani mai mare decât Delia, a reușit cel mai bun timp personal al sezonului: 58,74.

„M-am bucurat că am putut concura cu o atletă de valoarea Ștefaniei Uță. M-a motivat foarte mult”, a mărturisit Delia Aștefănoaie. „Într-adevăr, pentru Delia constituie o onoare și un stimulent să concureze și chiar să țină pasul cu o super-campioană precum Ștefania. Iar rezultatul de la Craiova este o dovadă cât se poate de clară, în condițiile în care timpul obținut echivalează cu calificarea atât la Europenele U18, cât și la Mondialele U20. Și să nu uităm că Delia Aștefănoaie se află în primul său an la U18”, a declarat antenoarea Teodora Jercălău, care a adăugat: „Nu știm în ce măsură este posibilă prezența Deliei la Mondialele U20 deoarece deplasarea în Statele Unite este una costisitoare. Cert este însă că sportiva mea va concura la Europene U18 din iulie, din Italia, unde sperăm la o figură cât mai frumoasă”.