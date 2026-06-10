Întrerupere programată a furnizării apei potabile în mai multe zone din Bacău, pe 11 iunie

Locuitorii din mai multe cartiere ale municipiului Bacău vor rămâne fără apă potabilă joi, 11 iunie 2026, în intervalul orar 08:00 – 15:00, ca urmare a unor lucrări de interconectare a rețelei de distribuție.

Potrivit unui anunț transmis de S.C. C.R.A.B. S.A., măsura este necesară la solicitarea societății SC RECON & DOJE SRL, care execută lucrări de conectare a noii rețele de distribuție a apei de pe strada Aurel Vlaicu la rețeaua existentă de pe strada Ion Luca Caragiale.

Vor fi afectați consumatorii de pe străzile Banu Mărăcine, Aurel Vlaicu, Cronicar Neculce, Ion Luca Caragiale, precum și parțial de pe străzile Miron Costin, Mircea Eliade, Viorelelor, Lalelelor și Milcov.

Reprezentanții companiei recomandă utilizatorilor din zonele afectate să își asigure din timp rezerve de apă potabilă pentru perioada în care alimentarea va fi întreruptă.

De asemenea, operatorul atrage atenția că, după reluarea furnizării, pot apărea temporar fenomene de turbiditate, apa prezentând un aspect tulbure până la stabilizarea parametrilor de funcționare ai rețelei.

S.C. C.R.A.B. S.A. își cere scuze pentru disconfortul creat și mulțumește consumatorilor pentru înțelegere.