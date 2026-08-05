Bacău. Furnizarea apei calde se reia de joi pentru toți consumatorii racordați la punctele termice

Vești bune pentru băcăuanii racordați la sistemul centralizat de termoficare. Thermoenergy Group S.A. Bacău a anunțat că, începând de joi, 6 august 2026, va fi reluată furnizarea apei calde de consum pentru toți consumatorii alimentați prin puncte și module termice.

Potrivit unui comunicat semnat de directorul general al societății, Florin Paval, măsura este posibilă după finalizarea lucrărilor de cuplare la conducta de gaz de medie presiune aferentă investiției „Unitate de comprimare gaze TG3”, proiect implementat de Thermoenergy Group.

„Întrucât executarea lucrărilor de cuplare la conducta de gaz medie presiune, a investiției «Unitate de comprimare gaze TG3» – proiect investițional implementat de Thermoenergy Group S.A. Bacău, au fost finalizate, începând cu data de 06.08.2026 va fi reluată furnizarea apei calde de consum pentru toți consumatorii racordați la puncte termice/module termice”, se arată în documentul transmis presei.

Reluarea serviciului pune capăt perioadei în care alimentarea cu apă caldă a fost întreruptă pentru realizarea lucrărilor necesare conectării noii investiții la rețeaua de gaze naturale. Thermoenergy precizează că furnizarea va fi reluată în cursul zilei de joi, pe măsură ce instalațiile vor fi repuse în funcțiune și parametrii de exploatare vor fi stabilizați.